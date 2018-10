Twitter PWA | nuovo update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile

Twitter PWA : rilasciato update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato per Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento lato server dedicato alla Progressive Web App. Novità La nuova schermata di List info consente ora agli utenti di modificare rapidamente il nome dell’elenco o le impostazioni sulla privacy. Introdotta una nuova funzionalità che permette di aggiungere / rimuovere persone da / a più elenchi contemporaneamente. Adesso puoi fare ...

Twitter PWA si aggiorna : corretto un bug per la tastiera Swipe : Torna nuovamente ad aggiornarsi con un update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile la Progressive Web App ufficiale di Twitter. Novità Aggiunta la possibilità di aggiornare la preferenza linguistica nelle impostazioni. La tastiera Swipe non si blocca più durante la composizione dei Tweet. Supporto per screen reader. Link al download Twitter (Gratis, Windows Store) ?

Twitter PWA si aggiorna : integrazione con Windows Feedback : La Progressive Web App di Twitter torna di nuovo ad aggiornarsi lato server con alcune novità per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Implementata l’integrazione con Windows Feedback: è possibile inviare delle segnalazioni o dei suggerimenti agli sviluppatori mediante una nuova voce situata nel menu principale. I video vengono adesso riprodotti automaticamente. Questa opzione, abilitata di default, può essere ...

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1] : [Aggiornamento1 22/08/2018] Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato mediante il Microsoft Store un nuovo update su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la loro PWA. La versione è numerata 6.1.4.0 e introduce le novità preannunciate nei giorni scorsi (trovate la lista completa in basso). Articolo originale, Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web ...