Turchia | legami Gulen | 69 mandati d' arresto

Turchia - Arda Turan e gli ex Inter Emre Belozoglu e Okan Buruk accusati di legami con Fetullah Gulen e il golpe 2016 : I tifosi dell'Inter se li ricorderanno con la maglia nerazzurra, nonostante le prestazioni altalenanti in campo. Emre Belozoglu e Okan Buruk , in Italia a inizio anni 2000 e tra i protagonisti del 5 ...