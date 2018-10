Allarme dei medici - le pillole per la pressione "aumentano il rischio di Tumore ai polmoni" : Le pillole per la pressione del sangue potrebbero avere un terrificante effetto collaterale: aumenterebbero infatti il rischio di tumore ai polmoni. E' quanto rivela una ricerca della McGill University di Montreal, in Canada, che ha di conseguenza chiesto la possibilità di "ulteriori studi, con foll

Tumore ai polmoni - il killer silenzioso che abbiamo in casa è il radon : Ti uccide in modo silenzioso. Ma ti uccide. Ma prima ti fa ammalare di cancro ai polmoni. Di che cosa stiamo parlando? Di un gas naturale incolore, inodore e insapore che è stato scoperto essere la seconda causa di Tumore al polmone dopo le sigarette. Il gas in questione è il radon, un gas letale per via della sua radioattività. Secondo il CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche, provoca tra i 3.500 e i 5.000 dei 35.000 morti ogni anno ...

Farmaci per la pressione e Tumore ai polmoni : il legame scoperto da una ricerca : Le pillole per abbassare la pressione del sangue potrebbero incidere negativamente sull’organismo dell’uomo aumentando, sensibilmente, l’insorgenza del cancro ai polmoni dei pazienti ipertesi. Lo stretto legame sarebbe stato dimostrato da una recente ricerca condotta in Canada dai ricercatori della McGill University di Montreal. Saranno necessari ulteriori studi, attraverso follow-up a lungo termine, per confermare maggiori dettagli sugli ...

Tumore ai polmoni : il 10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi ogni anno : Si è svolto venerdì 26 ottobre 2018 il Convegno Nazionale “radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso la sede del CNR di Roma. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale, incolore, insapore e inodore ed è considerato la seconda causa di Tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Della relazione tra “radon e cancro al polmone” ha ...

Milano. Obiettivo ridurre morti per Tumore polmoni : “ridurre del 50% la mortalità per tumore del polmone attraverso l’abbattimento dei valori della proteina c-reattiva (PCR), un importante marcatore