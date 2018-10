Trump vuole abolire lo ius soli negli Usa | È ridicolo | siamo gli unici al mondo | ma non è

Trump vuole abolire lo ius soli : “Ridicolo che i bambini nati negli Usa siano americani di diritto” : Nuovo giro di vite sull’immigrazione di Trump. In una recente intervista il presidente americano ha annunciato di voler porre termine allo ius soli secondo il quale qualunque bambino nato su territorio americano diventa di fatto cittadino americano. La legge attuale deriva da un’interpretazione del 14° emendamento che recita: «Tutte le persone nate...

"Trump vuole smantellare le istituzioni mondiali e considera utile per il suo obiettivo l'Italia sovranista" : "Putin e soprattutto Trump tendono ad attuare l'assunto per il quale il nemico del mio nemico, se non un amico può comunque essere un alleato di cui servirsi. E se il nemico, in particolare per il presidente degli Stati Uniti, è oggi l'Unione Europea, ecco indirizzare, quasi meccanicamente, le proprie simpatie verso quei Paesi governati da partiti 'sovranisti'. E' questo il caso dell'Italia governata oggi da due forze politiche, la ...

Trump vuole complicare la vita delle persone transgender : vuole cambiare la definizione legale di "sesso", in modo che le persone transgender non godano più di alcune importanti protezioni The post Trump vuole complicare la vita delle persone transgender appeared first on Il Post.

Armi nucleari - Trump vuole ritirare il trattato con la Russia. Ma il Mondo gli chiede di preservarlo : Il ritiro degli Usa 'renderà il Mondo più pericoloso', ha avvertito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, garantendo che Mosca 'non attaccherà mai nessuno per prima' in caso di guerra nucleare e '...

La carovana dei migranti centramericani in marcia verso gli Usa - anche se Trump non li vuole : NEW YORK - 'Spero che la coscienza di Trump si commuova, non per noi, ma per i nostri bambini'. Daisy Zuniga stringe al petto un bambino di due anni, con il quale ha camminato sei giorni, sotto il ...

Disarmo nucleare Trump vuole uscire dall'accordo : Una carovana composta da migliaia di honduregni sabato scorso è partita da San Pedro Sula, capitale del dipartimento di Cortès, nord dell'Honduras, una delle aree più povere e violente del mondo, ...

Profughi : migliaia verso Usa. Trump - "il Paese non li vuole" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita : Nonostante sia una monarchia islamica ultraconservatrice dove i diritti umani non esistono, e nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi: non c'entra solo il petrolio The post Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita appeared first on Il Post.

Fed : Trump non vuole silurare Powell ma potrebbe farlo per giusta causa? : La sua speranza è influenzarne la politica monetaria attraverso le lamentele anche se Powell ha più volte detto che la politica tra Casa Bianca e Capitol Hill non influenza le sue scelte.

Trump vuole isolare la Cina dagli altri partner commerciali : ... la tesi di Pechino è che viola la sovranità delle nazioni e riflette definizioni false di cosa sia una economia di mercato e cosa no. Alla Cina era stato promesso lo status di "economia di mercato" ...

Pence : 'Cina cerca di indebolire Trump - vuole presidente Usa diverso' : Il vicepresidente americano Mike Pence accusa la Cina di cercare di indebolire Donald Trump. "La Cina vuole un presidente americano diverso", si legge nelle anticipazioni di un discorso che verrà ...

Venezuela.Maduro vuole incontrare Trump : 03.58 Il presidente venezuelano Maduro insiste nel voler incontrare Trump dicendo che un vertice sarebbe nell'interesse di entrambi i Paesi. Trump, sul Venezuela, ha detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo",comresa quella dell'intervento militare ma, proprio a Palazzo di Vetro, non ha escluso la possibilita' di incontrare Maduro"se può servire a salvare vite".

L’Europa vuole finanziare l’Iran scontrandosi con un risoluto Trump : Roma. Stati Uniti e Unione europea sono di nuovo in rotta di collisione sulla linea da tenere in merito al ripristino delle sanzioni economiche all’Iran. Con un discorso esplosivo, in occasione dell’Assemblea generale Onu, il presidente americano, Donald Trump, ha ribadito che gli Stati Uniti non ha

La Polonia vuole dedicare una base militare a Donald Trump : Era da tanto che Andrzej Duda aspettava di essere accolto alla Casa Bianca. Dal 2015, quando il suo partito, il PiS ha vinto le elezioni. I governi polacchi sono da sempre stati innamorati degli Stati Uniti, ma nessuno ha provato tanta passione per Washington come il PiS. Quando il partito Diritto e