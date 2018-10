Trump | “Toglierò lo ius soli ai figli di irregolari con un decreto Non serve cambiare la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) Sopprimere perlo iusaidi immigratinati negli Usa. È il nuovo progetto di Donald, svelato in un’intervista ad Axios andata in onda sul network HBO. “Siamo l’unico Paese al mondo in cui una persona arriva, fa un bambino e il bambino diventa un cittadino degli Stati Uniti, con tutti i benefici”, ha detto il tycoon. “Questo è ridicolo, e deve finire. Mi hanno sempre detto che c’era bisogno di una modifica costituzionale. Sapete cosa? Non è vero“. Il quattordicesimo emendamento della Costituzione, infatti, attribuisce di diritto la cittadinanza a chiunque “nasce negli Stati Uniti ed è soggetto alla loro giurisdizione“. La norma è sempre stata interpretata come uno iuspuro, senza riferimenti allo status dei genitori. Secondo l’opinione minoritaria di alcuni studiosi conservatori, però, il ...