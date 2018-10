Trump in visita alla sinagoga. Proteste

Usa : Pittsburgh; 35'000 firme contro visita Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump a Pittsburgh dopo la strage : 35mila firme contro la sua visita - : Il presidente in Pennsylvania per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria in sinagoga. Alcuni leader ebraici locali hanno scritto una lettera aperta: "non è il benvenuto" finché non ...

Trump in visita nelle zone colpite dall’uragano Michael - lascia Melania sotto la pioggia senza ombrello : Poco prima di partire verso la Florida devastata dall’uragano Michael, il presidente Donald Trump ha lasciato la First Lady Melania sotto la pioggia senza ombrello: i due stavano salendo sull’elicottero Marine One quando il tycoon, intercettato dai giornalisti, si è fermato a parlare con loro, tenendosi l’ombrello; poi la coppia si è riavvicinata mentre si dirigeva verso l’elicottero, ma l’ombrello è rimasto ...

Uragano Michael : Trump e la moglie Melania hanno visitato le zone colpite della Florida : Il presidente USA Donald Trump e la First Lady Melania hanno visitato le zone della Florida devastate dal passaggio dell’Uragano Michael che ha provocato almeno 19 vittime. Dopo essere stata criticata in passato per avere indossato tacchi alti in occasione di visite in zone colpite da calamità natural, questa volta Melania ha indossato un paio di anfibi Timberland neri. L'articolo Uragano Michael: Trump e la moglie Melania hanno visitato ...

Melania Trump visita le piramidi e la sfinge : ANSA-AP, - IL CAIRO, 6 OTT - Le piramidi di Giza e l'annessa sfinge, alle porte del Cairo, sono nel programma della visita di Melania Trump nella capitale egiziana. La presenza della First Lady Usa ...

Nucleare - Trump : Kim Jong-un ha accettato la visita di ispettori : Il presidente Donald Trump ha reso noto su Twitter che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accettato la visita di ispettori e la chiusura “permanente” dei siti nucleari e di test missilistici. Kim Jong-un avrebbe “concordato di consentire le ispezioni nucleari, oggetto di negoziati finali, e di procedere allo smantellamento permanente dei siti di lancio alla presenza di esperti internazionali“. L'articolo Nucleare, ...

Donald Trump ha annullato la visita ufficiale prevista per novembre in Irlanda : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cancellato la visita prevista per novembre in Irlanda, ha annunciato il governo irlandese. La motivazione ufficiale è un impegno concomitante, ma secondo la grandissima parte dei giornali e degli osservatori la Casa The post Donald Trump ha annullato la visita ufficiale prevista per novembre in Irlanda appeared first on Il Post.