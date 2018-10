Trump contro lo ius soli per svegliare la base elettorale prima del voto

Trump contro lo ius soli : «Assurdo che basti nascere negli Usa per diventare cittadini americani - adesso basta» : Trump sbotta contro lo ius soli americano. «Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino è essenzialmente cittadino degli Stati Uniti per 85...

Pittsburgh - la famiglia di una vittima rifiuta l'incontro con Trump : La tragedia di Pittsburgh , dove un uomo ha aperto il fuoco in sinagoga causando 11 morti, colpisce, indirettamente, anche Donald Trump . La famiglia di una delle vittime si è rifiutata di incontrare ...

Trump contro lo ius soli : 'Assurdo che basti nascere negli Usa per diventare cittadini americani - adesso basta' : Trump sbotta contro lo ius soli americano. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino è essenzialmente cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici'. Così il presidente attacca lo ius soli, garantito dal ...

Donald Trump contro lo ius soli : "È ridicolo - pronto a firmare un ordine esecutivo per bloccarlo" : "Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino diventa cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici". Donald Trump attacca lo ius soli, garantito dal 14° emendamento alla Costituzione americana, che sancisce che è cittadino americano chiunque nasca nel Paese, e che è stato l'architrave della costruzione nazionale degli Stati Uniti come terra di immigrati."È ridicolo e ...

Pharrell contro Trump : "Non si suona Happy dopo un massacro" : Pharrell Williams ha diffidato Donald Trump dall'utilizzare la sua hit 'Happy'. Il cantante ha inviato una lettera di diffida compilata dai suoi legali al Presidente degli Stati Uniti, reo a suo ...

Usa : Pittsburgh; 35'000 firme contro visita Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump a Pittsburgh dopo la strage : 35mila firme contro la sua visita - : Il presidente in Pennsylvania per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria in sinagoga. Alcuni leader ebraici locali hanno scritto una lettera aperta: "non è il benvenuto" finché non ...

Leader repubblicani contro Trump : "Sanzioni all'Iran troppo deboli" : Importanti esponenti del Partito repubblicano hanno in questi giorni duramente criticato il nuovo 'pacchetto' di sanzioni anti-Iran annunciato da Donald Trump. Diversi Leader conservatori del ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Migranti - Trump : Concordo con linea intransigente Italia contro illegali : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

PACCHI BOMBA CONTRO CNN - CLINTON E OBAMA/ Ultime notizie - smentito ordigno a Trump : Fbi - “terrorismo Usa” : PACCHI BOMBA CONTRO OBAMA, CLINTON e CNN. Ultime notizie, il presidente Donald Trump attacca i media “Anche loro sono responsabili di quanto sta accadendo”(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Trump : "Uniti contro violenza politica" : 21.14 Negli Usa "non c'è posto" per la violenza politica. Lo ha detto il presidente Donald Trump commentando la serie di pacchi-bomba inviati a esponenti democratici. "Dobbiamo essere uniti e inviare un messaggio molto chiaro e forte -ha detto- negli Stati Uniti d'America non c'è posto per atti di violenza politica di alcun tipo".

Tom Morello contro Trump : 'È un abominio' : Ha pubblicato da due settimane il suo quarto album solista, The Atlas Underground, e non nasconde mai le sue idee politiche: stiamo parlando di Tom Morello, chitarrista e musicista americano, storico membro dei Rage Against the Machine e dei Prophets of rage. Intervistato da NME, ha parlato a lungo della situazione politica americana e alle domande, inevitabili, sul presidente Donald Trump [VIDEO] non si è nascosto minimamente: a suo avviso il ...