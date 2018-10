Trovate ossa nella sede della Nunziatura vaticana a Roma | potrebbero essere di Emanuela

Emanuela Orlandi - riTrovate ossa nella sede della Nunziatura : Sono in corso in Vaticano "accertamenti" sul rinvenimento di alcune ossa in area extraterritoriale vaticana in un edificio di proprietà della Santa sede. Si tratta di un locale annesso alla sede della ...

Orlandi - Pm Roma indaga su ossa Trovate : 21.57 La Procura di Roma procede per omicidio in relazione al ritrovamento di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano. L'autorità giudiziaria italiana ha disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti. Il lavoro degli inquirenti punta in particolare a verificare se le ossa possano essere compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi ma anche di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a ...

Caso Orlandi : Trovate delle ossa in edificio del Vaticano - Procura Roma indaga : La Procura di Roma indaga per omicidio dopo il ritrovamento, avvenuto alcune ore fa, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano. I magistrati di piazzale Clodio hanno avviato una serie di accertamenti tecnici per capire a chi cercare appartengano questi resti e, in particolare, se abbiano una compatibilita' con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due 16enni scomparse a Roma nel 1983.