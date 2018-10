Tremonti | «Patrimoniale made in Germany? Dannosa | via le imposte sui BoT»

ilsole24ore

(Di martedì 30 ottobre 2018) Altro cheo prestito forzoso. Semmai una colossale azione di detassazione. Ciò che serve è «una fondamentale scommessa per la fiducia per tenere in Italia, o rimpatriare da fuori, il debito pubblico italiano», attraverso «un’esenzione da ogni imposta presente e futura» per i titoli della Repubblica italiana, così come è accaduto fino al 1986. Lo dice Giulio...