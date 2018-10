Tornado Terracina | le scuole riapriranno soltanto lunedì 5 novembre

Terracina - le sconvolgenti immagini del momento in cui il Tornado si abbatte sulla città [VIDEO] : Arrivano nuove sconvolgenti immagini del tornado che ieri, 29 ottobre, ha devastato Terracina, in provincia di Latina. Nel video che vi riproponiamo in fondo all’articolo, una videocamera di sorveglianza riprende l’esatto momento in cui il tornado si abbatte sulla città. Le condizioni meteo erano già cattive, ma ad un certo punto tutto cambia e un’improvvisa furia devastante travolge tutto ciò che incontra. Gli alberi cadono uno dopo l’altro ...