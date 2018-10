Torino | cartello turistico lager per negri con l' immagine di Auschwitz

La strada delle prostitute? A Torino c’è un (finto) cartello stradale a segnalarla : “Love, Cash only” e l'immagine di una ragazza che si avvicina al finestrino di un’auto per parlare col conducente: è il finto cartello strada le apparso a Torino in una zona frequentata da prostitute e transessuali. Ignoto per il momento l'autore del cartello , che intanto è stato rimosso dai vigili urbani.Continua a leggere

A Torino il cartello che segnala la via delle prostitute : L'amore, nell'accezione meno romantica del termine, si incontra in corso Massimo D'Azeglio. La prostituzione non è un mistero, in quello spicchio di San Salvario. Ma ora c'è anche un cartello - finto, ...