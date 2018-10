Tav - Toninelli : 'Troveremo un accordo con la Francia per lo stop' : "Ci metteremo d'accordo con la Francia per non fare la Tav . Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici. E non ha stanziato ...

Tav - il sindaco di Venaus a Toninelli : “Stop ai lavori - tensione in crescita”. Ma il ministro se la cava con una battuta : “Fate in fretta perché abbiamo finito la pazienza”. È questo il messaggio che gli attivisti No Tav hanno lanciato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, oggi in visita a Torino. Fuori dal museo dell’automobile, un gruppo di No Tav si è dato appuntamento, ma non è stato fatto entrare. All’interno, Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, storico comune No Tav, ha chiesto al ministro un incontro urgente mostrando le ...

TAV - ripartono le gare nonostante lo stop di Toninelli : Teleborsa, - Mentre il Governo sta cercando di capire che direzione prendere sulla TAV , ripartono i bandi per i lavori nonostante lo stop di Toninelli . "Riguardo al progetto dell' Alta velocità ...

Tav - ripartono i bandi per i lavori nonostante lo stop lo stop di Toninelli : Questa mattina sulla Gazzetta Europea è stato pubblicato il bado per il Piano di monitoraggio ambientale in Italia per la sezione transfrontaliera della Torino-Lione che vale circa 37 milioniÈ il ...

Toti - “Autostrade abbatterà Ponte Morandi e farà la Gronda”/ Video Genova - Toninelli : “stop a concessione” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:18:00 GMT)

