Toninelli | ci metteremo d' accordo con la Francia per non fare Tav

Morandi - Toninelli : “Nel decreto Genova metteremo obbligo di collaudo. Sfollati? Potranno rientrare per qualche ora” : “Nel decreto Genova metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta: l’obbligo del collaudo”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato a In Onda su La7, ha rivelato la nuova misura che sarà inserita nel provvedimento. Il concessionario dovrà obbligatoriamente verificare se un ponte o un’opera è stabile: “Se non lo è, lo chiudo”, ha detto. “Il lavoro deve essere fatto ...