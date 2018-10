Tiziano Renzi dopo l'archiviazione : 'Mi arrendo - lascio gli affari e vendo tutto' : 'Mi arrendo, lascio ogni incarico, vado in pensione e tra un'udienza e l'altra farò il nonno'. È lo sfogo di Tiziano Renzi, in una pagina a pagamento su La Nazione intitolata 'Oggi dico basta, vendo ...

Tiziano Renzi : "Mi arrendo. Vendo la mia azienda - accusata ingiustamente - per rispetto a chi lavora con me" : "Oggi dico basta, mi arrendo. Lascio ogni incarico e vado in pensione. Tra un'udienza e l'altra farò il nonno". Si sfoga così Tiziano Renzi su una pagina a pagamento su La Nazione intitolata. Lo fa all'indomani della richiesta di archiviazione della sua posizione nella vicenda Consip."Può sembrare strano che decida di arrendermi proprio oggi, scrive Tiziano Renzi, "ma c'è un perché"."Dal 2014 la mia vita ...

Consip - Lotti e altri sei a rischio processo. Archiviazione per Tiziano Renzi : Dopo due anni di indagini la procura di Roma chiude l'inchiesta Consip e sette persone rischiano di finire a processo : tra loro ci sono l'ex ministro del governo Renzi, Luca Lotti , e il presidente ...

Consip - pm Roma : “Dichiarazioni Tiziano Renzi inattendibili”. Mise in contatto Russo e Marroni e incontrò Romeo : Non gli credeva il figlio – che gli diceva il 2 marzo 2017: “Non dire bugie, non ti credo” – e non gli crede neanche la Procura di Roma. Perché se è vero che i pm di Roma – il capo Giuseppe Pignatone, l’aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi – hanno chiesto l’archiviazione per Tiziano Renzi allo stesso tempo nell’istanza che dovrà valutare il gip, che potrà accogliere o respingere ...

Consip - chiusa l'indagine : Luca Lotti rischia il processo. Chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiuso la maxi indagine sul caso Consip. rischiano di finire a processo l'ex ministro dello Sport Luca Lotti (favoreggiamento), l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette (rivelazione del segreto d'ufficio) e il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia (favoreggiamento), l'imprenditore Carlo Russo (millantato credito), Filippo Vannoni (favoreggiamento). Per rivelazione del segreto e falso, l'ex maggiore ...

