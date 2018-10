Titoli di Stato | venduti in asta 4 | 5 miliardi di Btp Rendimenti in rialzo a tassi record

Titoli di Stato - asta da 4 miliardi. Rendimenti in forte rialzo : per il Btp Italia 78 punti in più rispetto a luglio : Rendimenti in forte rialzo nell’asta con cui il Tesoro venerdì ha collocato Titoli per 4 miliardi di euro. Nell’asta di Ctz a 24 mesi sono stati assegnati 3 miliardi, il massimo in offerta, con un rendimento dell’1,626% in rialzo di 91 punti sull’asta del 25 settembre scorso. La domanda è stata pari a 5,47 miliardi. Nella seconda asta di Btp-Italia a 10 anni sono stati assegnati 996,1 milioni di euro (vicino al massimo di un miliardo) ma ...

Titoli di Stato : tassi in rialzo nelle aste di Btp e Ctz : Rendimenti in rialzo nelle aste di Titoli di Stato. Sono stati collocati tre miliardi di euro del nuovo Ctz con scadenza novembre 2020 e 996 milioni del Btp indicizzato con scadenza maggio 2028. Per ...

[Intervista] Il consulente finanziario : vi spiego perché i risparmiatori dovrebbero evitare i Titoli di Stato italiani : Per esempio quelli del listino Ftse Italia Star, dove sono quotate aziende piccole ma molto più rappresentative della vera economia italiana rispetto a quelle del listino principale. Per diversi anni,...

Titoli di Stato : spread Btp/Bund apre in rialzo a 313 punti : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 313 punti, contro la chiusura di ieri sotto quota 310. Il differenziale si attesta sui livelli di ieri subito dopo l'intervento del presidente della Bce Mario ...

BTp - perché il fondo sovrano russo non può comprare Titoli di stato italiani : «I fondamentali dell'economia italiana sono solidi - ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin - non c'è nessuna remora politica a comprare titoli di stato italiani da parte del nostro fondo sovrano». Ma qual'è la ...

CONTE IN RUSSIA : PUTIN CI SALVERÀ?/ Il ‘nodo’ Titoli di Stato e l’invito : “vorremmo di nuovo G8 con Mosca” : CONTE a Mosca: nasce l’asse Italia-RUSSIA. Ultime notizie, PUTIN e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:45:00 GMT)

[Il punto] Putin apre all'acquisto di Titoli di Stato italiani. Conte esulta ma sarebbe una mela avvelenata : Sono altre le vie da seguire per impedire che lo spread finisca fuori controllo e con esso la nostra economia. Non ci sono pasti gratis ma neanche scorciatoie. 25 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

Putin incontra Conte : «Nessuna remora a comprare Titoli di stato italiani» : MOSCA -Le sanzioni, che devono essere «un mezzo e non un fine»; la cooperazione economica rilanciata con un consistente pacchetto di 14 accordi e nuovi progetti, con potenzialità di diversi miliardi ...

Conte va da Putin. Chiede una mano per la Libia - non per i Titoli di Stato : Avvicinarsi a Vladimir Putin senza irritare Donald Trump: Roma ci prova. Non arriva sino al punto di dire di sentirsi a casa, come Matteo Salvini, ma di certo Giuseppe Conte apre convintamente alla Russia. A visitare Mosca, è un premier "col colbacco", metafora utile per tracciare il segno politico della missione di Conte nella capitale russa. Affari e geopolitica: Roma guarda a est, ancor più che oltreoceano. Lo fa per avere un ...

Vendite sui Titoli di Stato italiani - spread a 317 punti base : Si evidenzia inoltre che le assunzioni sulla crescita futura della nostra economia appaiono ottimistiche. , GD - www.ftaonline.com,

Titoli di Stato : spread Btp/Bund apre in rialzo a 311 punti : L'Italia attende le contromosse dell'Ue dopo che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione sulla manovra.

Conte da Putin. Pressing della Lega : "Chieda aiuto per i Titoli di Stato" : Compreso il viaggio a Washington, la stima confermata da Donald Trump alla Casa Bianca, e quell'endorsement sul made in Italy che il premier si è rivenduto come segno che l'economia ... continua

Titoli di Stato : spread in calo a 293 punti nei primi scambi : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi nei primissimi scambi si attesta a 293 punti base, in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 314, giornata in cui il differenziale ha toccato i 340 punti. Prosegue ...