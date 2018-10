Tim | Rai Way rilancia su Persidera e incassa l' ok di Gedi

Cogli l'atTimo - scoprirai il piacere : La mindfulness trasforma le terapie sessuali valentina arcovio Ci vuole cervello per ritrovare il piacere perduto. Provate a disintossicarvi per un momento dello stress quotidiano e provate a ...

Dl fisco - comunità ebraiche : “Governo riconsideri taglio delle pensioni a vitTime leggi razziali e perseguitati del fascismo” : L’Unione delle comunità ebraiche italiane chiede al governo e al Parlamento di “riconsiderare la scelta” di tagliare il fondo con cui sono finanziate anche le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Un taglio di 50 milioni al programma “sostegno a pensionati di guerra e perseguitati politici e razziali”, come riportato ieri da ilfattoquotidiano.it, è previsto ...

CROTONE - FRANA CONDOTTA : MORTI IMPRENDITORE E 3 OPERAI/ UlTime notizie : neppure il tempo di reagire : FRANA a CROTONE: 4 MORTI a causa del maltempo. Ultime notizie, stavano riparando una conduttura fognaria quando si è verificata una FRANA che li ha inghiottiti(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Il finale di Instinct su Rai2 il 4 novembre a caccia dell’anello debole : anticipazioni ulTimo episodio : La domenica sera crime di Rai2 sta per cambiare visto che il prossimo 4 novembre andrà in onda il finale di Instinct. La nuova serie, matricola della scorsa stagione telefilmica, completerà il suo ciclo sulla seconda rete Rai con l'ultimo episodio dal titolo "L'anello debole" che, come sempre, andrà in onda alle 21.45 in coppia con NCIS. Dall'11 novembre al posto di Instinct andranno in onda gli episodi di S.W.A.T. a cominciare dal 13esimo e ...

Terremoto in Transilvania : scossa M 5.6 in Romania/ UlTime notizie - maxi sisma avvertito in Ucraina e Bulgaria : Terremoto in Romania: scossa M 5.6 in Transilvania, scossa avvertita anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Ultime notizie, non segnalati gravi danni a cose e/o persone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:36:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 27 ottobre 2018. Tu si que vales 28.85% - Portobello 20.17%. Dati setTimana : Canale 5 sorpassa Rai1 - Rai3 stacca Rai2 : Antonella Clerici (Portobello), Tu si que vales (Maria De Filippi) Nella serata di ieri, Sabato 27 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.41 alle 0.03 – la prima puntata di Portobello, con Antonella Clerici, ha conquistato un ascolto di 4.150.000 spettatori pari al 20.17% di share (presentazione di 1 minuti e 19 secondi: 4.337.000 – 20.23%). Il programma ha ottenuto 14.514.000 contatti pari ad una permanenza del 28.59%. Su Canale 5 ...

UlTimi episodi di Abby Sciuto in NCIS 15 su Rai2 il 28 ottobre e 4 novembre - addio a Pauley Perrette : anticipazioni trama e promo : Con l'avvicinarsi del finale di stagione, il 28 ottobre e il 4 novembre vanno in onda su Rai2 gli Ultimi episodi di Abby Sciuto in NCIS 15: la programmazione italiana del procedural di CBS è giunta infatti al momento cruciale della quindicesima stagione, ovvero l'addio allo storico personaggio interpretato da Pauley Perrette. L'attrice, presente nel cast sin dalla prima stagione, ha lasciato la serie non senza polemiche, parlando di "svariate ...

Nomine Rai - Federica Sciarelli direttore del Tg1?/ UlTime notizie - accordo Salvini-Di Maio nella notte : Nomine Rai, Federica Sciarelli alla direzione del Tg1? Ultime notizie, accordo Salvini-Di Maio nella notte: Gennaro Sangiuliano al Tg2, confermato Mazzà sulla terza rete(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Boxe - quattordici gli azzurri convocati per l’ulTimo Training Camp di Valladolid : In vista dei prossimi Campionati della UE, quattordici azzurri si ritroveranno a Valladolid per l’ultimo Training Camp Sono 14 gli azzurri per l’ultimo Training Camp di preparazione ai prossimi Campionati della Ue, in programma a Valladolid dall’8 al 19 novembre. Il raduno avrà luogo ad Assisi presso il Cnp dal 31 ottobre all’8 novembre. Damiano Cordella (49 kg), Manuel Cappai (52 kg); Federico Serra (52 kg), ...

Il trono di spade 7 - la setTima stagione in prima visione free su Rai4 : La sesta stagione di Game of Thrones si era conclusa con Cersei che dà alle fiamme il tempio di Baelor e con esso tutti i nemici e chiunque abbia osato darle fastidio, con Daenerys in navigazione verso il continente occidentale e con la corona di Re del Nord salda sulla testa di Jon Snow. Ma i sette episodi della settima stagione della serie tv promettono (e mantengono) tante altre scene shock e faranno rimanere i fan a bocca aperta. Andata in ...

Giornalismo - al via la setTima edizione del Premio Morrione : guarda i trailer dei finalisti : Nel pomeriggio previsti due dibattiti: alle 15, 'La politica minaccia il Giornalismo'; alle 17, 'L'economia minaccia il Giornalismo', con Riccardo Iacona e Paolo Mondani. A seguire il collegamento ...

Ucraina : Banca nazionale mantiene invariate sTime crescita economica 2018-2020 : Kiev, 25 ott 17:44 - , Agenzia Nova, - La Banca nazionale di Ucraina , Nbu, ha lasciato invariate le stime di crescita dell'economia nazionale per il periodo 2018-2020. Come si... , Res,

Carlo Conti - il setTimanale Chi rivela : “È pronto a lasciare la Rai per Mediaset - portando con sé i suoi autori” : L’indiscrezione è clamorosa: Carlo Conti lascia la Rai per andare a Mediaset? È quanto scrivono i beninformati del settimanale Chi, riportando un’insistente voce di corridoio. “Potrebbe essere il colpaccio della prossima stagione tv: Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del ‘Biscione’. Le sue recenti apparizioni in Mediaset sarebbero un’ulteriore conferma. Con sé il conduttore ...

