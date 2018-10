Tiki Taka | battuta h0t di Luis Suarez Pierluigi Pardo si scusa e Mediaset Play censura

Tiki Taka - battuta hot di Luis Suarez. Pierluigi Pardo si scusa e Mediaset Play censura l'episodio : Un’uscita infelice, o molto più semplicemente una battuta pronunciata con estrema leggerezza in un contesto giocoso. Ma se un tempo le parentesi hot scatenavano sorrisi, soprattutto negli ambienti ‘pallonari’, in tempo di Me Too è meglio andarci cauti ed evitare scivoloni.E cauto c’è andato pure Pierluigi Pardo che durante i titoli di coda di Tiki Taka è tornato su un episodio avvenuto in puntata che, evidentemente, non gli era andato ...

Wanda Nara a ‘Tiki Taka’ - la moglie di Icardi segue Lazio-Inter insieme al ‘rivale’ Mughini [VIDEO] : Wanda Nara a ‘Tiki Taka’ sempre più bella, la moglie di Mauro Icardi segue Lazio-Inter accanto allo juventino Giampiero Mughini Wanda Nara prima di fare il suo ingresso a “Tiki Taka” si mostra sui social negli studi del programma calcistico insieme ai suoi colleghi di trasmissione. La moglie di Mauro Icardi e gli altri guardano la partita tra Lazio ed Inter e commentano le prestazioni dei nerazzurri e dei ...

Inter - Luisito Suarez a Tiki Taka svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo : Puntata sempre più scoppiettante quella della trasmissione Tiki Taka, sale la temperatura quando Auriemma parla prima dell’Inter e poi della Juventus. Poi la parola passa a Luisito Suarez, ex calciatore dell’Inter e Pallone d’Oro: “l’Inter oggi ha vinto con grande facilità, ha dato la sensazione di essere una grande squadra e che può dare noia alle altre squadre esclusa la Juventus, Radu andava espulso. ...

Auriemma scatena il caos a Tiki Taka : “l’Inter è una delusione - la Juve in Champions ha vinto contro la 14esima della Liga…” : E’ in onda una nuova punta del programma Tiki Taka, appuntamento sempre più scoppiettante. Fa discutere il tifoso napoletano Auriemma che prima parla così dell’Inter: “l’Inter era partita come quella che doveva stare a braccetto alla Juve, se il Napoli ha punti e gol in meno rispetto allo scorso anno e l’Inter soltanto adesso l’ha agganciato, allora dico che l’Inter è già adesso una delusione”. Ancora più caos quando si parla della ...

Il Napoli ed il gioco entusiasmante di Ancelotti : il commento a Tiki Taka di Vieri e Auriemma : In onda la trasmissioni di calcio Tiki Taka, una puntata scoppiettante e che sta regalando spettacolo. Pensiero comune quando si parla del Napoli, sul gioco entusiasmante della squadra e sui meriti di Carlo Ancelotti. Ecco le dichiarazioni da parte di Bobo Vieri, ecco le differenza tra Ancelotti e Sarri: “Ancelotti ha tanta esperienza, la squadra adesso verticalizza di più rispetto a Sarri, gioca un ottimo calcio, è ...

“Perchè Reina non gioca al Milan?” - Lello Arena a Tiki Taka risponde così : E’ in corso una puntata scoppiettante di Tiki Taka, trasmissione sportiva sempre molto seguita. Il web si è scatenato per il look bianconero di Wanda Nara, poi la temperatura si è alzata sull’argomento Reina, ecco la battuta di Lello Arena, noto comico napoletano: “Lavorare con Troisi era come avere un Maradona in squadra. Era irripetibile lavorare con lui, alcune cose si potevano fare solo con uno come lui. Salvini si ...

Wanda Nara ‘bianconera’ a Tiki Taka : il web si scatena [FOTO] : E’ in corso una puntata di Tiki Taka che si preannuncia scoppiettante. Ovviamente si parlerà del derby di ieri sera che ha visto protagoniste Inter e Milan, successo da parte della squadra di Spalletti grazie ad una rete nei secondi finali da parte di Mauro Icardi. Presente in trasmissione anche la moglie dell’attaccante argentina, Wanda Nara, il look ha scatenato la reazione da parte del web. Il vestito ...

«Tiki Taka» - Wanda Nara : «La mia vita tra calcio e cinque figli» - : Com'è fare il procuratore in un mondo di uomini? «Mauro aveva concluso il contratto con il suo procuratore e vedeva che io seguivo la carriera di mia sorella. In Argentina avevo cominciato a studiare ...

Russia 2018 - la Fifa dà i numeri : il Tiki Taka spagnolo non fa più paura : Il tiki taka spagnolo non fa più paura, mentre la Francia ha vinto la coppa del mondo correndo poco ma con una precisione chirurgica al tiro. È quanto emerge dai dati sull'ultimo Mondiale in Russia ...

Wanda Nara – Da Tiki Taka al confronto con Belen - la moglie di Icardi sicura : “in Argentina nessuno conosce la Rodriguez” : Wanda Nara si confessa in un’intervista, la moglie di Icardi nuova opinionista di Tiki Taka si confronta a Belen Rodriguez Wanda Nara si racconta in un’intervista nella quale parla della sua popolarità in Italia, dove vive con suo marito Mauro Icardi ed i suoi cinque figli. A ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, l’Argentina non nasconde i particolari della sua vita privata e i dettagli del ruolo da manager che ha assunto ...

Caos a Tiki Taka - Sandro Ruotolo : “Juventus? Ecco cosa fanno gli arbitri” : Clima caldissimo in studio durante la trasmissione Tiki Taka in particolar modo quando si parla di Juventus e Napoli, il noto giornalista Sandro Ruotolo, ha parlato cosi ai microfoni: “La Juve è forte, è di un altro problema, ha investito ma aspettiamo la fine del campionato. Vediamo se gli arbitri capiranno che il problema della fisicità della Juve è lo stesso problema di fisicità delle altre squadre. È un problema di cultura arbitrale, ...

Auriemma infiamma Tiki Taka : “Cancelo? Prima o poi gli fischiano rigore…” : Sta andando in onda Tiki Taka, la trasmissione si infiamma quando si inizia a parlare della Juventus, in particolar modo su Cancelo. Inizia a parlare Mughini: “un calciatore straordinario, adesso vale 80 milioni. E’ un calciatore completo, creativo, dribbling, cross”. Poi Auriemma porta reazioni:“Cancelo? Prima o poi gli fischiano rigore… Commette diversi falli in area di rigore. Deve migliorare in fase ...