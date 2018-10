Terremoto | scossa di magnitudo 5 6 in Grecia Un' altra 3 1 a Trapani

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Mediterraneo : epicentro a Cipro : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’isola di Cipro alle 13:09 di oggi, Lunedì 29 Ottobre. La scossa s’è verificata a 10km di profondità. E’ l’ennesimo forte Terremoto degli ultimi giorni nel Mediterraneo, dopo la scossa di magnitudo 6.8 che Venerdì notte ha provocato persino uno tsunami nel mar Jonio.

Terremoto in Italia - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 3.1 : Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di Terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...

Terremoto : scossa di magnitudo 3 - 1 vicino a Foligno : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata nella notte nella provincia di Perugia, tra Foligno e Trevi. La scossa è avvenuta alle 5,10 del mattino e l'Istituto nazionale di geofisica ...

Terremoto in Umbria - scossa di magnitudo 3.1 vicino Foligno : Nella notte una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Umbria, nel sud-est della provincia di Perugia. La terra ha tremato alle 5.10 del mattino: secondo i rilevamenti dell’Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 3 km a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno.Continua a leggere

Centro Italia : nuova moderata scossa di Terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria, tremori a Spoleto e Foligno. Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Terremoto El Salvador : scossa magnitudo 6.3 al largo della costa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 si è verificata alle 16:23 di ieri ora locale (le 23:23 in Italia) nell’oceano Pacifico, al largo della costa di El Salvador. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a circa 59 km di profondità ed epicentro 93 km sudovest dA Acajutla (USGS). Non si segnalano al momento danni a persone o cose, e non è stata emessa allerta ...

Terremoto Romania - Transilvania : scossa violenta M 5.6/ Ultime notizie - nessuna vittima o ferito : Terremoto in Romania: scossa M 5.6 in Transilvania, scossa avvertita anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Ultime notizie, non segnalati gravi danni a cose e/o persone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:11:00 GMT)

Romania : intensa scossa di Terremoto molto profonda nella notte - avvertita a Bucarest : scossa di terremoto avvertita in Romania nella notte, segnalazioni da Bucarest. Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 28 ottobre 2018, esattamente alle 02.38 italiane...

Comandau. Scossa di Terremoto di magnitudo 5.6 : La terra ha tremato in Romania nella notte. La Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 2:38

Stigliano. Scossa di Terremoto magnitudo 2.1 : La terra ha tremato nella notte nel Materano. Una Scossa sismica di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 2:15 dagli

