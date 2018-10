Terremoto in Nuova Zelanda | paura per Harry e Meghan

Centro Italia : nuova moderata scossa di Terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria , tremori a Spoleto e Foligno . Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Nuova forte scossa di Terremoto al largo del Canada [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, al largo della costa del Canada alle 08:16:31 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In precedenza si è verificato, nella medesima area un sisma magnitudo 6.4. L'articolo Nuova forte scossa di terremoto al largo del Canada [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Oceania : intense scosse di Terremoto in Nuova Caledonia - forte sequenza in atto : Intensa sequenza di terremoti a largo della Nuova Caledonia , paura nella notte. Due forti scosse di terremoto sono state registrate oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 02.28 e alle 03.03...

Terremoto Centro Italia : non si ferma la solidarietà - giunta nuova donazione a San Pellegrino di Norcia : A quasi due anni dagli eventi sismici che hanno devastato il Centro Italia non si ferma la solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite. A San Pellegrino di Norcia è giunta la donazione di un defibrillatore e di un forno da mettere a disposizione di tutta la comunità della piccola frazione: il gesto si deve ad alcuni dipendenti di una multinazionale con sede a Milano, che hanno deciso di devolvere i soldi di un premio aziendale per ...

Terremoto - nuova scossa in Indonesia : 3 morti. Sisma anche in Papua Nuova Guinea : L'Indonesia già colpita alla fine di settembre da violenti Sisma e tsunami che hanno causato oltre duemila vittime torna a tremare: un Terremoto di magnitudo 6 nella notte ha scosso la costa di Bali e East Java. Registrate due forti scosse anche in Papua Nuova Guinea e al largo delle isole Curili, in territorio russo.Continua a leggere