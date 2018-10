Terremoto in Nuova Zelanda - paura per Harry e Meghan : 'Lo hanno sentito anche loro' : Terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle : i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda , hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l'isola del nord ...

Terremoto in Nuova Zelanda - paura per Harry e Meghan : Meghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ...