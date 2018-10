Terremoto di magnitudo 6 in Grecia | avvertito anche nel sud Italia

Terremoto di magnitudo 3.1 nel Trapanese : ANSA, - ROMA, 30 OTT - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:11 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.6 in Grecia. Un'altra 3.1 a Trapani - : L'evento è stato registrato dall'Usgs al largo dell'isola greca di Zante, dove pochi giorni fa c'è stata una scossa 6.8. Trema anche l'ovest della Sicilia, nel Trapanese: epicentro vicino Santa Ninfa. ...

Terremoto in Italia - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 3.1 : Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di Terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...

Terremoto magnitudo 3.1 vicino Foligno : ANSA, - ROMA, 29 OTT - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ...

Terremoto : scossa di magnitudo 3 - 1 vicino a Foligno : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata nella notte nella provincia di Perugia, tra Foligno e Trevi. La scossa è avvenuta alle 5,10 del mattino e l'Istituto nazionale di geofisica ...

Terremoto in Umbria - scossa di magnitudo 3.1 vicino Foligno : Nella notte una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Umbria, nel sud-est della provincia di Perugia. La terra ha tremato alle 5.10 del mattino: secondo i rilevamenti dell’Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 3 km a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno.Continua a leggere

Terremoto Foligno magnitudo 3.1/ Ingv - ultime scosse oggi Umbria : sisma vicino Trevi - 29 ottobre 2018 - : Terremoto Foligno magnitudo 3.1. Ingv e ultime scosse Umbria: un sisma è stato registrato vicino Trevi oggi, 29 ottobre 2018. Gli aggiornamenti.

Terremoto Foligno magnitudo 3.1/ Ingv - ultime scosse oggi Umbria : sisma vicino Trevi (29 ottobre 2018) : Terremoto a Foligno di magnitudo 3.1 sulla scala Richter. Ingv e le ultime scosse Umbria: un sisma è stato registrato vicino Trevi oggi, 29 ottobre 2018. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:23:00 GMT)

Terremoto El Salvador : scossa magnitudo 6.3 al largo della costa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 si è verificata alle 16:23 di ieri ora locale (le 23:23 in Italia) nell’oceano Pacifico, al largo della costa di El Salvador. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a circa 59 km di profondità ed epicentro 93 km sudovest dA Acajutla (USGS). Non si segnalano al momento danni a persone o cose, e non è stata emessa allerta ...

Romania - Terremoto magnitudo 5.6 : paura nella notte : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 2:38 ora locale nell'est della Romania, nella regione della Transilvania Secondo i dati del servizio geologico statunitense...

Romania - Terremoto magnitudo 5.6 : paura nella notte : Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 2:38 ora locale nell'est della Romania , nella regione della Transilvania Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il ...

Comandau. Scossa di Terremoto di magnitudo 5.6 : La terra ha tremato in Romania nella notte. La Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 2:38

Terremoto di magnitudo 5.6 in Romania : ANSA, - ROMA, 28 OTT - Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 2:38 ora locale nell'est della Romania, nella regione della Transilvania Secondo i dati del servizio geologico ...

Stigliano. Scossa di Terremoto magnitudo 2.1 : La terra ha tremato nella notte nel Materano. Una Scossa sismica di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 2:15 dagli