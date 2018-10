Tennis | WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 | i risultati di martedì 30 novembre Vincono

Tennis - classifica Wta : Halep ancora al comando. Giorgi 26ª : TORINO - La Tennista romena Simona Halep si conferma la numero uno del mondo. La nuova classifica Wta pubblicata oggi registra la sua 36ª settimana di regno consecutiva, la 52ª in carriera,. Fra le italiane, la migliore posizione è occupata dalla 26enne ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : il segno di Elina Svitolina su un’edizione strana - l’ultima prima del trasferimento a Shenzhen : Quella terminata ieri è stata, a suo modo, una delle edizioni delle WTA Finals con più spunti di riflessione degli ultimi anni, partendo da quanto successo in campo e finendo con fattori esterni al gioco, ma che non ne sono estranei, almeno per la questione riguardante il futuro del torneo. Sul campo, è successo che le prime quattro teste di serie sono tutte uscite al round robin. Da quando, nel 2003, è stato mutuato il format dell’omologo ...

Tennis - Ranking WTA (29 ottobre) : Simone Halep chiude al comando - Svitolina quarta. Camila Giorgi 26^ : Si è conclusa la stagione internazionale del grande Tennis femminile con la disputa delle WTA Finals vinte da Elina Svitolina che ha rivoluzionato anche il Ranking WTA aggiornato a lunedì 29 ottobre. L’ucraina è infatti balzata in quarta posizione (5350 punti) scavalcando così la giapponese Naomi Osaka che perde una posizione (quinta con 5115) mentre la ceca Petra Kvitova scivola di due piazze (settima, 4630). Al comando rimane la rumena ...

Tennis - Wta Finals : trionfa la Svitolina : La Tennista ucraina, numero 6 del mondo, nella finale odierna ha sconfitto la statunitense Sloane Stephens , 6 del ranking Wta, col punteggio di 3-6 6-2 6-2. Dal prossimo anno il Master conclusivo ...

Tennis - Wta Finals : vince la Svitolina. Federer - trionfo numero 99 : Il sudafricano, numero 8 del mondo e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero 5 del seeding e numero 11 Atp, col punteggio di 6-3 7-6, ...

Tennis - Wta Finals - Svitolina - rimonta e trionfo : Stephens battuta in 3 set : Sorpresa Svitoilna alle Finals: la n. 7 del ranking mondiale ha piegato in tre set - 3-6 6-2 6-2 - Sloane Stephens, all'esordio alle Finals. La 24enne di Odessa ha coronato con la finale una settimana ...

Tennis - l'ucraina Elina Svitolina vince le Wta Finals di Singapore : Nella città del Leone arriva il ruggito di Elina Svitolina . E' la Tennista ucraina la 'maestra' 2018, vincitrice delle BNP Paribas Wta Finals andate in scena sul veloce indoor dello Sports Hub di ...

Tennis - Wta Finals : trionfa la Svitolina - Stephens cede in 3 set : Il Tennista sudafricano, numero 8 del mondo e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero 5 del seeding e numero 11 del ranking ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Elina Svitolina trionfa in finale su Sloane Stephens in tre set : Elina Svitolina è la vincitrice delle WTA Finals 2018, le ultime a Singapore. L’ucraina supera Sloane Stephens col punteggio di 3-6 6-2 6-2, conclude da imbattuta il torneo e, con questo successo, termina l’anno al numero 4 del ranking mondiale. Per lei, inoltre, questo è il 14° successo in una finale del circuito maggiore, il quarto nel solo 2018. L’americana, invece, deve accontentarsi di confermare la sesta posizione che già ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens ed Elina Svitolina - in due per una prima volta : Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi una delle più strane edizioni delle WTA Finals, nonché l’ultima che si tiene a Singapore prima dello spostamento (munifico e pluriennale) a Shenzhen. Si tratta di una finale inedita in tutti i sensi, dal momento che non solo nessuna delle due era mai arrivata in finale in questo torneo, ma nemmeno si erano mai affrontate tra di loro in un precedente ultimo atto di qualsiasi ...

Tennis - Wta Finals : Stephens sfida Svitolina in finale : ROMA - Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi il titolo delle Wta Finals in corso di svolgimento sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La statunitense, numero 6 del mondo, ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens batte Karolina Pliskova dopo aver perso i primi otto giochi ed è in finale : In un’ora e 55 minuti si conclude la seconda semifinale delle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La vittoria è di Sloane Stephens, che dopo aver perso i primi otto giochi di fila si accende e conquista 12 degli ultimi 15, eliminando Karolina Pliskova col punteggio di 0-6 6-4 6-1 e dando prova di ciò che già si sapeva: la vincitrice degli US Open 2017 ha una grandissima forza caratteriale, con cui è in grado di tirarsi fuori da ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Elina Svitolina elimina Kiki Bertens al termine di una battaglia infinita e va in finale : Una battaglia infinita, terminata dopo due ore e trentotto minuti di gioco, consegna il pass per l’atto conclusivo delle WTA Finals di Singapore all’ucraina Elina Svitolina, che nella prima semifinale sconfigge l’olandese Kiki Bertens con il punteggio di 7-5 6-7 (5) 6-4. Sfiderà domani la vincente del match tra la statunitense Sloane Stephens e la ceca Karolina Pliskova. Nel primo set break e controbreak tra quarto e quinto ...

WTA Finals – Svitolina è la prima finalista : la Tennista ucraina batte Bertens dopo un match durissimo : Elina Svitolina supera Kiki Bertens al termine della prima semifinale delle WTA Finals: la tennista ucraina si impone in 3 set Elina Svitolina è la prima finalista delle WTA Finals! dopo aver dominato il gruppo bianco, chiudendo il girone a punteggio pieno, la tennista ucraina ha superato anche l’ardua semifinale che l’ha vista trionfare in 3 set su Kiki Bertens. Svitolina, attualmente numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta ...