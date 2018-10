Tennis Next Gen | Rublev può far innamorare di nuovo Milano

Tennis - Next Gen Finals 2018 : Denis Shapovalov rinuncia al torneo - al suo posto entra Hubert Hurkacz : Le Next Gen Finals di Milano perdono ben prima di cominciare uno dei suoi sicuri protagonisti: Denis Shapovalov, infatti, ha deciso di rinunciare a quello che sarebbe stato l’ultimo suo appuntamento della stagione. Il canadese, già abbastanza stanco dopo una stagione che l’ha visto guadagnare una ventina di posizioni dall’inizio dell’anno, ha preferito saltare l’appuntamento milanese. Al suo posto entra il polacco ...

Tennis – Il Red Bull Next Gen Open debutta a Milano : tutti i dettagli del torneo : Una line-up internazionale di Tennisti si sfiderà sul campo del Red Bull Next Gen Open, da mercoledì 7 a sabato 10 novembre Red Bull è orgogliosa di annunciare la sua entrata nel mondo del Tennis attraverso il Red Bull Next Gen Open, un evento che offrirà ai giocatori la possibilità di competere con nuove e veloci regole, un nuovo format che ha lo scopo di divertire il pubblico e i giocatori in campo. Il torneo debutterà dal 7 al 10 ...

Next Gen 2018 - i Tennisti qualificati. Tante star già affermate nel circuito Atp e nuove regole da sperimentare : Dal 6 al 10 Novembre a Milano tornano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del circuito mondiale. Saranno otto i partecipanti: i primi sette si sono qualificati tramite una classifica cominciata ad inizio anno (Race to Milan), mentre l’ottavo è il tennista italiano che vincerà il torneo di qualificazione e riceverà una wild card dall’organizzazione. Un torneo che ha confermato la sua formula ...

Tennis - Next Gen Finals : Fritz - il baby papà della racchetta fa sognare gli Usa : Taylor Fritz è in ritardo di un anno. Molti lo aspettavano nel firmamento delle stelle Next Gen già alla prima edizione delle Finals di Milano. Ma lui, diventato professionista nel 2015 a 18 anni e '...

Tennis - Next Gen Finals : a Milano anche Tiafoe - figlio del sogno americano : Da piccolo i cartoni animati non li guardava, preferiva Tennis Channel. D'altronde lui, Frances Tiafoe, uno dei quattro Top 40 attesi a Milano per le Next Gen Atp Finals, escluso Zverev, gli altri ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : otto italiani si contendono una wild card - tutti i nomi dei partecipanti : otto italiani sono pronti per darsi battaglia nel torneo che metterà in palio una wild card per le Next Gen ATP Finals, il torneo mondiale riservato ai migliori otto giovani del Pianeta, in programma al Polo Fieristico di Rho – Milano dal 6 al 10 novembre. Il torneo di qualificazione andrà in scena allo Sporting di Milano 3 da venerdì 2 a domenica 4 novembre. Questi gli italiani che si contenderanno un posto al sole e il sogno di competere ...

Tennis - arriva la Next Gen. Binaghi : "Milano capitale del Tennis giovanile" : Tra l'altro questo appuntamento arriva alla fine di una stagione molto soddisfacente per il nostro tennis, con due giocatori tra i primi 20 del mondo, 6 tornei vinti tra gli uomini e i segnali di ...

Tennis : a Milano 'Next Gen Atp Finals' - torneo giovanile da 6 a 10 novembre (2) : (AdnKronos) - "Il pubblico lombardo, che numeroso pratica e apprezza il Tennis, sono sicuro non si lascerà sfuggire l'occasione di vedere giocare i campioni che domineranno le scene di domani - ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi -.

Tennis : a Milano 'Next Gen Atp Finals' - torneo giovanile da 6 a 10 novembre : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Saranno otto i migliori giovani Tennisti under 21, provenienti da diversi Paesi del mondo, che si sfideranno nei 'Next Gen Atp Finals', il torneo di Tennis giovanile in programma dal 6 al 10 novembre in Fiera Milano. "Attendo con trepidazione il via ufficiale dell'Atp N

Tennis - tutto pronto per il Next Gen Atp Finals di Milano : Next Gen Atp Finals, a Milano i migliori 8 giovani Tennisti al mondo si sfideranno per mettere in mostra il proprio talento Saranno otto i migliori giovani Tennisti under 21, provenienti da diversi Paesi del mondo, che si sfideranno nei ‘Next Gen Atp Finals‘, il torneo di Tennis giovanile in programma dal 6 al 10 novembre in Fiera Milano. “Attendo con trepidazione il via ufficiale dell’Atp Next Gen Finals – ha ...