Tennis | la buona stagione di Fabio Fognini E’ mancato ancora l’ultimo step per la top10

(Di martedì 30 ottobre 2018) La parola che si può associare alladiè: costanza. Molti potranno stentare a crederlo, visti gli alti e bassi che si sono susseguiti nella carriera del ligure, ma la realtà dei fatti del 2018 dimostra che tale vocabolo è corretto, e rappresenta il principale motivo per cui oggi è numero 14 del mondo. In attesa dell’ultimo suo torneo stagionale, il Masters 1000 di Parigi Bercy (domani giocherà con l’ungherese Marton Fucsovics), possiamo già tracciare un bilancio del 2018 del nostro giocatore, particolarmente positivo se si vanno a guardare le semifinali raggiunte nel corso dell’anno: nove, di cui otto in ATP 250 e una in un ATP 500, quello di Pechino. Il bilancio, però, si sarebbe potuto arricchire di un paio di elementi di spessore: Roma e Roland Garros. Nel primo caso, al Foro Italico c’è stato un set di speranza, prima che un certo ...