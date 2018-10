Tennis – Il Red Bull Next Gen Open debutta a Milano | tutti i dettagli del torneo

Tennis - i bookmakers credono in Djokovic : può vincere il Grande Slam : Novak Djokovic nuovamente al top della forma, due titoli dello Slam in questa stagione, ma l’anno prossimo si punta al Grande Slam Fino allo scorso Roland Garros, dove ha perso ai quarti contro Marco Cecchinato, era stato praticamente irriconoscibile. Poi Novak Djokovic ha iniziato un’incredibile ripresa che nell’arco di appena quattro mesi lo ha portato a vincere Wimbledon e lo Us Open (eguagliando Pete Sampras per ...

US Open – Del Potro carico per la semifinale : “voglio battere i migliori. Non credo questo sia il mio miglior Tennis” : Juan Martin Del Potro in fiducia in vista della semifinale degli US Open: il tennista argentino voglioso di far bene nelle fasi salienti dello Slam americano Ieri notte Juan Martin Del Potro ha raccolto un importante successo, dando un dispiacere al pubblico americano, eliminando l’idolo di casa John Isner. Il tennista argentino si è imposto in rimonta al quarto set, dopo 3 ore e 29 minuti di battaglia. Del Potro sente di stare bene ...