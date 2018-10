Tav | Napoli Fi | consigliere Chessa prenda distanze da M5S

Le invasioni culinarie : Napoli-Roma a Tavola con la carbonara partenopea : Si chiama «invasioni culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l?Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in...

Lezzi - incontro con De Magistris : sul Tavolo Bagnoli e Napoli est : È durato 45 minuti l'incontro istituzionale a Palazzo San Giacomo tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e Barbara Lezzi, ministro per il Sud. Un incontro, si legge in una nota del Comune di ...

Napoli - Insigne è "Magnifico" e ora gli otTavi sono a portata di mano : Non può non esserci amarezza in casa Napoli, dopo il pareggio-beffa incassato al 93' da Di Maria. La squadra di Ancelotti, però, torna da Parigi con una consapevolezza: gli ottavi sono possibili. ...

Bagni : “In Champions League ci saranno delle sorprese : il Napoli andrà agli otTavi!” : Salvatore Bagni, ex giocatore e opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle italiane impegnate in Champions. L’ex calciatore ha detto la sua a proposito del percorso europeo di Juventus, Napoli, Roma e Inter dando l’idea di essere molto ottimista. A Bagni infatti non spaventa il percorso degli azzurri di […] L'articolo Bagni: “In Champions League ci saranno delle ...

Udinese-Napoli - Fabian Ruiz : “AspetTavo la prima rete per trovare fiducia” : Intervistato ai microfoni di “Dazn” al termine di Udinese-Napoli, Fabian Ruiz, centrocampista del club partenopeo, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo dei bianconeri nonché il primo gol siglato con la maglia azzurra. Udinese-Napoli, Fabian Ruiz: “Felice per il primo gol ma soprattutto per i tre punti” Una gioia quella della prima rete da giocatore […] L'articolo Udinese-Napoli, Fabian Ruiz: “Aspettavo ...

Udinese-Napoli - Velazquez : “MeriTavamo almeno il pareggio” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, Julio Velazquez, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta troppo pesante per la sua squadra, dato quanto visto stasera in campo: “Siamo entrati bene in gara, poi abbiamo perso l’equilibrio. Loro nei primi 10-15 minuti avevano grande facilità, poi abbiamo preso le misure. […] L'articolo Udinese-Napoli, Velazquez: ...

Davide Lippi a Radio Marte : “Il Napoli punTava su Politano - confido in Caprari” : intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il procuratore Davide Lippi ha parlato del suo assistito Matteo Politano: “A gennaio il Napoli ha fatto di tutto e di più per prendere Politano e io ho fatto il massimo per aiutarlo, poi ci sono stati molti problemi col Sassuolo. Il Napoli era anche disposto a spendere una cifra importantissima per Politano, poi l’operazione non è andata in porto perchè il Sassuolo aveva troppo bisogno ...

Napoli - spinge dall'auto l'ex compagna e la figlia di 1 anno : non accetTava la separazione : Una vicenda tanto grave quanto impressionante [VIDEO]si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Pollena Trocchia che fa parte del Parco nazionale del Vesuvio, dove un uomo di trent'anni si è reso protagonista di un insano gesto nei confronti della propria ex compagna e della sua figlioletta di appena un anno: prima le ha rapinate e poi le ha scaraventate dalla propria automobile in piena corsa. ...

Serie A - la moviola dell'8ª Giornata : Acerbi-Simeone : ci sTava il rigore. Rosso severo per Rogerio a Napoli : In questo turno, l'ottavo in Serie A, la Var non è stata protagonista. A Ferrara Maresca con tante sbavature , serata non facile, , ma il rigore della Spal c'è. Complicata la sfida tra Lazio e ...

Un Allenatore al Giorno : OtTavio Bianchi - mister del Napoli di Maradona : Ottavio Bianchi sedette sulle panchine di Siena, Mantova, Triestina e Atalanta, con cui vinse il campionato di Serie C1 1981-1982. Nel corso del campionato 1983-1984 approda in Serie A all’Avellino, quindi allena il Como e, nel 1985 giunge al Napoli, dove vince il primo scudetto della storia partenopea nel campionato 1986-1987, conquistando nella stessa stagione anche la Coppa Italia, e successivamente nel 1989 la Coppa UEFA. Nel ...