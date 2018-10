Tale e Quale Show 2018 torna con il torneo dei Campioni

Fuori da Domenica In - Alessia Macari torna a Tale e Quale : Alessia Macari a Domenica In Bocciata da Domenica In, ma non da Rai 1. Alessia Macari, la Ciociara vincitrice del primo Grande Fratello Vip, non perde la vetrina catodica della prima rete grazie a Carlo Conti, che la arruola nella nuova edizione di Tale e Quale Show – Il Torneo, al via venerdì 2 novembre. Venerdì sera, nel corso della finale che ha proclamato vincitore Antonio Mezzancella, la Macari era in studio insieme ai suoi prossimi ...

Marco Carta a Domenica Live/ Dopo la rinuncia a Tale e Quale Show nuova intervista con Barbara d’Urso : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:39:00 GMT)

Ascolti TV | Venerdì 26 ottobre 2018. La finale di Tale e Quale Show 2018 al 22%. Solo 10.8% : Tale e Quale Show 2018 - Mezzancella imita Renga Su Rai1 la finale di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.425.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Solo – Seconda Stagione ha raccolto davanti al video 2.326.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.134.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 X-Men Le Origini – Wolverine ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv - il primo finale di Tale e Quale Show doppia Solo : Sfiora i 4,5 milioni di spettatori su Rai1, Carlo Conti con il primo gran finale di Tale e Quale Show (che ha visto la vittoria di Antonio Mezzancella) e si aggiudica così la gara degli Ascolti nel prime time di ieri. Il programma, che continuerà dalla prossima settimana con il ‘Torneo dei Campioni’, ha ottenuto precisamente 4.425.000 (share 22%). Su Canale 5 il finale della seconda stagione di Solo, la seire con Marco Bocci, è stato ...

Tale e quale show - Loretta Goggi ridotta in lacrime : l'agguato in diretta - la fanno crollare : Ultima puntata piena di sorprese quella di ieri, venerdì 26 ottobre, di Tale e quale show . Una delle protagoniste è stata la giudice Loretta Goggi che ha ricevuto due regali speciali dal conduttore ...

Marco Carta rifiuta il Torneo di Tale e Quale Show e va a Domenica Live : Tale e Quale Show – Il Torneo: Marco Carta non ci sarà Un’altra edizione di Tale e Quale Show si è conclusa venerdì 26 ottobre con la proclamazione di Antonio Mezzancella come vincitore del varietà cult di Rai1. Dalla prossima settimana Carlo Conti tornerà con il Torneo di Tale e Quale Show, ovvero la gara tra i campioni che vedrà i migliori protagonisti dell’edizione 2017 sfidare quelli del 2018. Saranno Roberta Bonanno, ...

Tale e quale show - il primo gran finale vince la battaglia degli ascolti : Carlo Conti vince la prima serata televisiva con il primo gran finale di ' Tale e quale show ' con 4 milioni 425 mila spettatori e uno share del 22. LEGGI ANCHE Sciarelli in pole per il Tg1: ecco il ...

Ascolti Tv di venerdì 26 ottobre 2018 - Tale e Quale super. Conferme per Quarto Grado e Nemo. Cresce Crozza : Analizziamo gli Ascolti di venerdì 26 ottobre 2018. Su Raiuno la finale di Tale e Quale Show 2018 si conferma leader di tappa con una media di 4.425.000 spettatori pari al 22% di share. Antonio ...

Tale e quale show - la chiusura trionfale di Carlo Conti : share - dati pazzeschi per l'ultima puntata : Vittoria di Tale e quale show che nell'ultima puntata incassa il 22% di share con 4.425.000 spettatori. Ieri, venerdì 26 ottobre, il programma condotto da Carlo Conti , in onda su Rai1, ha superato ...

Antonio Mezzancella è il vincitore di Tale e Quale Show 2018 ma Antonella Elia vince la puntata con Jessica Rabbit (video) : Si è conclusa ieri sera 26 ottobre la prima fase dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, dopo settimane di imitazioni e di spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico a casa e quello in studio. Torneranno a esibirsi alcuni concorrenti di questa edizione con altri della scorsa da venerdì prossimo 2 novembre, per una gara nella gara come ogni anno. Dopo le esibizioni e dopo il solito metodo di giudizio da parte dei concorrenti e dei ...

Ascolti tv 26 ottobre : il gran finale di Tale e quale conquista il pubblico - Solo 2 delude : Ascolti tv ieri: Tale e quale show è il programma più visto, Solo non decolla A sfidarsi nella prima serata di ieri sono stati numerosi programmi. In primis, abbiamo assistito allo scontro televisivo tra le due reti ammiraglie. Su Rai 1 è andata in onda la prima delle finali di Tale e quale show condotta […] L'articolo Ascolti tv 26 ottobre: il gran finale di Tale e quale conquista il pubblico, Solo 2 delude proviene da Gossip e Tv.

Tale e Quale Show - Guendalina Tavassi troppo sexy : Conti costretto a 'coprirla' : Dopo Veronica Maya un altro scivolone sexy nella puntata finale dell'edizione 2018, protagonista Guendalina Tavassi e il suo...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Solo 2 | Dati Auditel 26 ottobre 2018 : Cosa hanno visto i telespettatori ieri sera? Ecco ciò che dicono gli Ascolti tv di ieri, 26 ottobre 2018? A sfidarsi sono stati numerosi programmi. In primis, su Rai 1, è andata in onda la prima delle finali di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti. Su Canale 5, invece, è andata in onda la fiction Solo 2. Le altre Reti però hanno offerto valide alternative alle ammiraglie. Su Rete 4, ad esempio, c’è stato il nuovo ...