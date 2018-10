Superbike – Marco Melandri ci ripensa - niente ritiro : le parole del suo manager : Marco Melandri che aveva annunciato di volersi ritirare, fa marcia indietro: il pilota italiano potrebbe continuare la sua carriera grazie ad altri progetti Le delusioni rimediate in questa stagione di Superbike hanno portato Marco Melandri dopo la gara mancata di Losail ad annunciare il suo ritiro dalle piste. Nel comunicato del team Aruba le parole del pilota italiano erano chiare (“non volevo ritirarmi così“), ma pare che il ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di vantaggio su Chaz Davies! Marco Melandri chiude quinto : Il Mondiale 2018 della Superbike si è ufficialmente chiuso con l’inglese della Kawasaki Jonathan Rea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Il britannico ha anche sfiorato il record assoluto di punti conquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 ...

Superbike – Davies cade - Melandri è secondo : la Ducati di Marco sul podio di Gara 1 in Argentina : Il team Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 in Argentina con Melandri (2º), Davies costretto al ritiro dopo una scivolata Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito sul podio in Gara 1 a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano, autore della pole position con un giro record da 1’39.012, ha mostrato un passo molto ...

Superbike - Round Argentina 2018 : superpole. Marco Melandri il più veloce - Jonathan Rea in seconda piazza : Il nordirlandese, laureatosi per la quarta volta campione del mondo in Francia, correrà a cuor leggero in queste ultime manche, con la voglia di scrivere la storia di questa categoria, arricchendo la ...

Superbike - Round Argentina 2018 : superpole. Marco Melandri il più veloce - Jonathan Rea in seconda piazza : Penultima superpole della stagione 2018 del Mondiale di Superbike e sul tracciato argentino di San Juan Marco Melandri ha alzato la voce in sella alla Ducati Panigale. Il centauro italiano, appiedato dalla scuderia italiana in vista del campione dell’anno venturo, si è preso una piccola rivincita quest’oggi realizzando il miglior crono del time-attack in 1’39″012 a precedere il campione del mondo in carica Jonathan Rea ...

Superbike - Test Portimão 2018 : Jonathan Rea chiude in testa davanti ai due piloti della Yamaha. Quarto Marco Melandri : Dopo una seconda giornata a dir poco rovente per via delle temperature, è Jonathan Rea a chiudere con il miglior tempo i Test Superbike di Portimão, in Portogallo. Il pilota della Kawasaki ha fatto segnare un tempo di 1’41″192, inarrivabile per tutti. L’attuale leader del Mondiale ha infatti preceduto il resto del gruppo di un secondo, facendo segnare un giro record. Nella top tre ci sono i due piloti della Yamaha, ovvero Alex ...

Superbike - Marco Melandri imbufalito : “Appiedato da Ducati senza un motivo - non mi hanno chiamato!” : Marco Melandri è letteralmente infuriato dopo essere stato appiedato dalla Ducati che dal prossimo anno non lo schiererà più nel Mondiale Superbike. Un fulmine al ciel sereno per il ravennate che oggi ha sbottato in un’intervista rilasciate a Speedweek: “Sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai. Sapete qual è il colmo? Finora nessuno mi ha detto che sono fuori. Ne ho ...