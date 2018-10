Sul set blindato di Favino | il boss pentito Buscetta per Marco Bellocchio 

Serie D - i ri Sul tati della settima giornata : Cesena - Bari e Modena ok. Pari Avellino : ... 2-0 Girone C Adriese-Belluno: 1-1 Chions-Trento: 3-2 Clodiense Chioggia-Tamai: 0-1 Rovigo-Virtus Bolzano: 3-3 Este-Cjarlins Muzane: 2-1 Levico Terme-Campodarsego: rinviata Sport Club St.Georgen-...

La casa di carta 3 - gli attori si ritrovano Sul set tra abbracci e risate : in sottofondo le note di “Bella ciao” : Le riprese per l’attesa terza stagione de La casa de papel (La casa di carta , ndr) sono iniziate. Le nuove puntate della serie targata Netflix le vedremo nel 2019 ma nel video promozionale lanciato dalla casa di produzione (e distribuzione) ci sono già i nuovi personaggi accanto all’ideatore Alex Pina e al regista Jesús Colmenar. Naturalmente, ci sono i “vecchi” protagonisti: a partire da Ursula Corbero (Tokyo), Álvaro ...

Diretta / Sicula Leonzio Potenza (ri Sul tato live 1-0) streaming video e tv : Rossetti la sblocca! : Diretta Sicula Leonzio - Potenza , info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, nona giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:01:00 GMT)

Per Piazza Affari quinta settimana in rosso. Effetto Amazon Sul Nasdaq : Questa sera S&P annuncerà il giudizio sul debito pubblico italiano. Il pil Usa del terzo trimestre cresce del 3,5%. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari...

Morti Sul lavoro - 834 vittime tra gennaio a settembre : aumento dell’8 - 5% rispetto al 2017 nonostante meno incidenti : Sessantacinque Morti in più nei primi 9 mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia si registrano meno infortuni sul lavoro , ma aumentano le vittime : è la fotografia scattata dall’Inail sulla base delle denunce presentate all’Istituto. Da gennaio a settembre sono state 834 le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro , l’8,5% in più rispetto alle 769 del 2017 . “L’ aumento ...

Decreto Genova a passo di gambero : il voto slitta alla prossima settimana. Ancora dubbi Sulle coperture : Una giornata da gambero alla Camera tra sospensioni, ritardi e rinvii per mancanza di chiarezza sui soldi che servono a dare ossigeno alla Genova che verrà. Arriva così, dopo una serie di stop and go, l'ok della commissione Bilancio, ma con riserve che nel pomeriggio scaldano il dibattito alla Camera per il voto degli emendamenti, in tutto circa 300 firmati Pd, Forza Italia e LeU.Il secondo giorno del Decreto Genova in Aula ...