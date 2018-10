Sud | più soldi dalla manovra E arriva la flat tax per le ripetizioni

Eurostat - al Sud ci sono più lavoratori extracomunitari che italiani - ma sono pagati meno : Un rapporto realizzato da Eurostat spiega che in Italia il numero degli occupati extracomunitari, in alcune regioni del Sud, supera quello degli italiani. In particolare, questo avviene in Puglia, in Calabria, in Sardegna, in Sicilia, ma soprattutto in Campania dove la differenza è addirittura del 16%. Non vale lo stesso però per gli stipendi: quelli dei cittadini non comunitari, infatti, rimangono sotto la media nazionale.Continua a leggere

Manovra - tetto per 'reddito e pensioni. Sigarette più care - sgravi al Sud : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...

Enel Green Power costruisce il più grande impianto fotovoltaico in Sud America : Enel Green Power Brasil Participações Ltda., "EGPB",, la controllata brasiliana per la rinnovabili del Gruppo Enel avvia in Brasile la costruzione del più grande impianto di fotovoltaico del Sud ...

Meteo Protezione Civile domani : allerta maltempo al Sud - le zone piu' colpite : Nella giornata di domani avremo lo spostamento della bassa pressione attualmente presente sul basso Tirreno verso lo Ionio, con conseguente maltempo sulle regioni meridionali. Precipitazioni...

Aeronautica Militare : forte maltempo in arrivo al centro-Sud - le zone piu' colpite : Una massa d'aria fredda e instabile sta in queste ore sopraggiungendo sulle regioni adriatiche e investirà fra la serata odierna e la giornata di domani il centro-sud, apportando piogge, temporali e...

L'Abruzzo si conferma la regione più virtuosa del Sud Italia per raccolta e riciclo di carta e cartone : Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo 'Piano Rifiuti', che individua l'economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito ...

“La mafia non è più pericolosa. Ed è solo al Sud”. Una ricerca di Libera svela i luoghi comuni sui boss : L’allarme di Don Ciotti: “Sottovalutazione preoccupante. boss evoluti, che operano con la corruzione”

Le Previsioni Meteo per lo sciame meteorico delle Orionidi tra 21 e 22 ottobre : lo spettacolo sarà ben visibile al Nord Italia - più a rischio il Sud [DETTAGLI] : Le Orionidi, uno degli sciami Meteorici più famosi, raggiungerà il suo picco nel corso del weekend, precisamente nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Lo sciame è creato dalle particelle della cometa di Halley, che la Terra attraversa due volte all’anno. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre, bruciano e brillano, creando il classico effetto delle stelle cadenti. Per il 2018 è previsto un tasso di 15-20 Meteore all’ora, non ...

ICity Rate 2018 : ecco qual è la città più “smart” d’Italia per il 5° anno consecutivo - 20 città del Sud fanalino di coda : Milano è la città più smart d’Italia per il quinto anno consecutivo, con un distacco di quasi venti punti dalla seconda classificata e ottimi risultati soprattutto negli ambiti di solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro, attrattività turistico-culturale, anche se ancora in ritardo nelle dimensioni ambientali, come il consumo di suolo e territorio (appena 76ª) e qualità dell’aria e dell’acqua (solo 96ª). La segue Firenze, che per un ...

Inter - Nainggolan sul derby : “Più tranquillo rispetto a quello di Roma - ma il Milan ci farà Sudare” : Di derby ne ha vissuti tanti con addosso la maglia giallorossa della Roma, ma adesso Radja Nainggolan si appresta a vivere il primo con i colori dell’Inter. In una lunga Intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista belga ha parlato proprio di com’è abituato a vivere i giorni che precedono queste partite importanti e delle differenze tra la stracittadina Romana e quella Milanese: “Vivo questa vigilia in maniera ...

Il Sud Sudan - tra fiumi e foreste : la nazione più giovane del mondo vista dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus ci porta sopra il Sud Sudan. Avendo ottenuto l’indipendenza dal Sudan nel luglio del 2011, il Sud Sudan è la nazione più giovane del mondo. Ha una popolazione stimata di 13 milioni di persone, più dell’80% delle quali risiede nelle aree rurali. La maggior parte della popolazione dipende dall’agricoltura, dalla pesca e dalla pastorizia per soddisfare le proprie necessità ...