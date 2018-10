Maltempo : 180 turisti bloccati al Passo dello Stelvio : Lunedì di Maltempo in quasi tutta l’Italia. In Valtellina, 180 turisti sono al momento bloccati negli alberghi al Passo dello Stelvio. A causa delle forti nevicate, sono state infatti chiuse entrambe le strade che salgono al Passo, sia quella lombarda che quella altoatesina, e quindi i turisti presenti sul ghiacciaio dove si scia tutto l’anno sono bloccati nelle strutture alberghiere, in attesa della riapertura delle ...