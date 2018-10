Stati Uniti | sparatoria durante il party per Halloween in discoteca | sette feriti

Negli Stati Uniti c’è un problema con il diritto di voto : Alcuni accusano Brian Kemp, il candidato governatore repubblicano, di voler togliere il diritto di voto alle minoranze pur di vincere. Leggi

"Nel 2020 guerra civile negli Stati Uniti". La profezia che getta tutti nel panico : La guerra civile potrebbe scoppiare negli Stati Uniti d'America dopo le elezioni presidenziali del 2020 secondo lo storico Neil Ferguson dell'università di HarvardL'articolo riportato dal Sunady Times riporta la notizia dello studioso americano Ferguson che avrebbe predetto lo scoppio di una guerra civile dopo le elezioni presidenziali del 2020 traguardo definitivo della scissione che da anni, dopo l'elezione di Trump, è tangibile all'interno ...

Uno studio condotto da HYLA Mobile Inc. ci dice che gli utenti statunitensi ora attendono in media 2,83 anni prima di cambiare il proprio smartphone

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.

Stati Uniti tra una settimana al voto : saranno le 'sette tribù' a decidere le elezioni : Dallo stato molto positivo dell'economia alla gestione rivoluzionaria dei problemi di politica internazionale: l'offensiva diplomatica con la Corea del Nord; Gerusalemme capitale; l'abbandono dell'...

Negli Stati Uniti sono in aumento le streghe Wicca : L'aumento delle autodefinite streghe 'potrebbe anche essere il risultato dell'azione di Satana', ha detto, che 'è attivamente al lavoro nel mondo per cercare di allontanare quante più persone ...

Ad Atlanta - negli Stati Uniti - è stato trovato un nuovo pacco sospetto indirizzato a CNN : Lunedì mattina negli Stati Uniti è stato trovato un nuovo pacco sospetto indirizzato alla televisione CNN, che era già stata destinataria di due dei 12 pacchi bomba trovati la settimana scorsa e per cui una persona è stata arrestata venerdì The post Ad Atlanta, negli Stati Uniti, è stato trovato un nuovo pacco sospetto indirizzato a CNN appeared first on Il Post.

Stati Uniti - in contrazione spese e redditi personali : Diminuisce la crescita dei consumi delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis, BEA, degli Stati Uniti, a settembre i consumi personali, PCE, sono cresciuti dello 0,4%, dopo il +0,...

Stati Uniti - attentato a Pittsburgh : ci sono morti e feriti. L’attentatore : “Ebrei - dovete morire tutti!” : Otto persone sono morte mentre almeno 12 sono rimaste ferite, tra le quali 4 agenti, in una sparatoria dentro una sinagoga della “Tree of Life Congregation” di Pittsburgh, negli Usa. L’attentatore, Robert Bowers, 46 anni, attivo sui social di estrema destra, è rimasto ferito ed è stato fermato. Il presidente Donald Trump: “E’ una cosa terribile. L’odio negli Stati Uniti è una cosa terribile, qualcosa deve ...

È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh - negli Stati Uniti : ci sono diversi feriti : È in corso una sparatoria nei pressi della sinagoga Tree of Life a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Un funzionario locale ha tenuto una brevissima conferenza stampa con i giornalisti spiegando che ci sono diverse persone coinvolte – senza specificare se The post È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh, negli Stati Uniti: ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti : Il presidente del Messico Enrique Peña Nieto ha offerto un permesso di soggiorno temporaneo ai migliaia migranti che fanno parte della cosiddetta “carovana” diretta negli Stati Uniti. Il permesso prevede un alloggio, cure mediche, istruzione per i bambini e posti di lavoro, oltre The post Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Chi è il principale sospettato per i pacchi bomba negli Stati Uniti : Si chiama Cesar Sayoc Jr., è un accanito sostenitore di Donald Trump che ha alle spalle una vita travagliata The post Chi è il principale sospettato per i pacchi bomba negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati Uniti : Pil in crescita del 3 - 5 per cento - meglio delle aspettative : Continua dunque la scia positiva dell'economia Usa che anche nel terzo trimestre conferma la forte crescita registrata nel periodo precedente. La spesa dei consumatori, che rappresenta oltre i due ...

Arrestato un uomo per le bombe negli Stati Uniti : Nel mondo Un uomo è stato Arrestato per le 12 bombe negli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia ha fatto sapere che l'uomo si chiama Cesar Sayoc e ha 56 anni. E' stato fermato a Miami, in Florida,...