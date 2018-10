STASERA IN TV Film e Programmi 30 Ottobre 2018

STASERA in TV : i Film di Oggi Lunedì 29 Ottobre 2018 : Film Stasera in TV: Zodiac, John Q, L'ultimo re di Scozia, Ritorno al futuro parte II, Lord of War, Homefront

Homefront film STASERA in tv 29 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Homefront è il film stasera in tv lunedì 29 ottobre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Gary Fleder ha come protagonisti Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Homefront film stasera in tv: scheda GENERE: azione, thriller ANNO: 2013 REGIA: Gary ...

La Passione di Cristo film STASERA in tv 28 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : La Passione di Cristo è il film stasera in tv domenica 28 ottobre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Passione di Cristo film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Passion of the Christ USCITO IL: 7 aprile 2004 GENERE: Drammatico, Religioso ANNO: 2004 REGIA: Mel ...

Il negoziatore/ STASERA su Tv8 : trama e cast del film con Kevin Spacey e Samuel L. Jackson (27 ottobre 2018) : Il negoziatore, il film d'azione in onda su TV8 oggi, sabato 27 ottobre 2018. Nel cast: Kevin Spacey e Samuel L. Jackson, alla regia F. Gary Gray. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:58:00 GMT)

Windtalkers film STASERA in tv 27 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Windtalkers è il film stasera in tv sabato 27 ottobre 2018 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Windtalkers film stasera in tv: cast La regia è di John Woo. Il cast è composto da Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare, Noah Emmerich, Mark Ruffalo, Brian Van Holt, Roger Willie, Frances O’Connor, ...

Codice fantasma film STASERA in tv 27 ottobre : cast - trama - streaming : Codice fantasma è il film stasera in tv sabato 27 ottobre 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 23:40. La pellicola diretta da Kasper Barfoed ha come protagonista John Cusack. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Codice fantasma film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Numbers Station USCITO IL: 6 ...

Pianeta Rosso film STASERA in tv 27 ottobre : trama - curiosità - streaming : Pianeta Rosso è il film stasera in tv sabato 27 ottobre 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:15. La pellicola diretta da Anthony Hoffman ha come protagonisti Val Kilmer e Carrie-Anne Moss. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pianeta Rosso film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Red ...

Shrek e vissero felici e contenti film STASERA in tv 27 ottobre : trama - curiosità - streaming : Shrek e vissero felici e contenti è il film stasera in tv sabato 27 ottobre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica Shrek ed è diretto da Mike Mitchell. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Shrek e vissero felici e contenti film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Shrek Forever ...

Don Camillo film STASERA in tv 27 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Don Camillo è il film stasera in tv sabato 27 ottobre 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di un grandissimo classico del cinema italo-francese, girato nel 1952 per la regia di Julien Duvivier. Protagonisti iconici della serie cinematografica ispirata ai celebri personaggi di Giovannino Guareschi sono Fernandel e Gino Cervi nei ruoli di Don Camillo e Peppone. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune ...

In corsa contro il tempo, Deacon con l'aiuto delle sue conoscenze nel mondo della malavita si batterà contro chiunque tenti di ostacolarlo.