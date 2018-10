Stadio Roma | chiusa l' inchiesta | Parnasi e altri 19 a rischio processo

Stadio Roma - chiusa l’inchiesta : rischio processo per 20 : La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . Rischiano di finire sotto processo venti persone tra cui l'imprenditore Parnasi. L'articolo Stadio Roma , chiusa l’inchiesta: rischio processo per 20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chiusa inchiesta Stadio della Roma : anche Parnasi e Lanzalone a rischio processo : Roma – Venti persone rischiano il processo per la vicenda dello stadio della Roma . La Procura di Roma ha chiuso l’ inchiesta e a rischio giudizio ci sono, tra gli altri, l’imprenditore ed ex proprietario di Eurnova Luca Parnasi , cinque suoi stretti collaboratori, l’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone , l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio ed esponente di Forza Italia, Adriano Palozzi, il consigliere ...

Napoli-Roma. Francesco Totti distratto allo Stadio : ecco cosa guarda : Buffo siparietto di Francesco Totti al San Paolo di Napoli in occasione della partita Napoli-Roma. A segnalare il fatto è stata la pagina satirica ‘’Non leggerlo’’ su Twitter. Ma andiamo con ordine. Con il gol iniziale segnato da El Shaarawy e il pareggio a tempo quasi scaduto di Mertens, che ha permesso al Napoli di agguantare in extremis la Roma la tensione sulla tribuna era palpabile. La squadra di Ancelotti ha salvato la sua imbattibilità ...

Stadio della Roma - revocati domiciliari a Luca Parnasi : per lui l’obbligo di firma : Luca Parnasi non è più agli arresti domiciliari. Ma non potrà lasciare la Capitale, con obbligo di firma tre volte alla settimana. L’imprenditore ed ormai ex amministratore della società Eurnova è il principale indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti reati compiuti nel corso dell’iter di approvazione degli atti per il futuro Stadio dell’As Roma. Arrestato (e finito in carcere) lo scorso 13 giugno, gli ...