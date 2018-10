Stadio Flaminio | partita la bonifica Daniele Frongia | “Dialogo con CONI e FIR per

oasport

(Di martedì 30 ottobre 2018) Tornerà a splendere lodi Roma, casa della Nazionale di rugby prima del trasloco all’Olimpico e prima ancora teatro di gloriose battaglie sportive: come riporta il Corriere dello Sport, ieri èladell’impianto, inutilizzato da diversi anni, per strapparlo al degrado a cui stava andando incontro. L’assessore allo sport di Roma Capitale,ha dichiarato: “Dopo la pulizia si tratterà di stuiare un progetto per un utilizzo provvisorio. Si possono prevedere eventi e musei temporanei. Poi si procederà con la soluzione definitiva. Abbiamo avviato di recente un discorso con ile la Federazione Italiana Rugby“. Roma e Lazio però non sono interessate all’utilizzo dell’impianto: “Sappiamo che la Roma è impegnata in un altro progetto. Quanto alla Lazio sono stato io stesso a bussare alla porta di ...