Speed skating | Nicola Tumolero | “Non so se tornerò in gara quest’anno | devo recuperare

(Di martedì 30 ottobre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – Lo avevamo lasciato con un bronzo olimpico conquistato nei 10000 metri delloa PyeongChang 2018, in maniera del tutto inaspettata, e con il tendine tibiale della gamba destra rotto dopo uno sfortunato contatto con il compagno di squadra Riccardo Bugari, al termine della prova ad inseguimento a squadre. Un infortunio che a distanza di mesi ancora sta facendo tribolare. Il campione europeo dei 5000 metri, infatti, è alle prese con il recupero, come ha precisato in un’intervista concessa ad OA Sport., quali sono le tue condizioni attuali e in che modo stai programmando l’annata agonistica che sta per arrivare? “Sto recuperando secondo i tempi previsti. Per quanto riguarda la stagione a venire non so ancora,valutare in base a come risponderà il mio fisico. Non voglio affrettare le cose quindi la priorità ...