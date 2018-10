Spazio | Arriva la cometa di Natale che sarà visibile anche ad occhio nudo

Halloween 'celestiale' : arriva dallo Spazio profondo un asteriode a forma di teschio : Qualcuno l'ha già ribattezzato 'cometa della morte'. Di certo un asteroide dalle forme così inconsuete non si era mai visto. Sembra realmente un enorme teschio che vaga nello spazio profondo e per le sue caratteristiche impressiona innazitutto gli addetti ai lavori, gli astrofisici che l'hanno individuato già tre anni fa, ma anche astronauti che comunque una certa consuetudine con gli oggetti dell'universo ce l'hanno. Ora cosa c'è di nuovo? È ...

A Torino arriva la Nasa Space Apps Challenge : 48 ore di hackathon dedicato allo Spazio : Una maratona di 48 ore per risolvere le sfide che riguardano il pianeta Terra e lo spazio: con questo obiettivo il 20 e 21 ottobre l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino (via Piercarlo Boggio 59) ospita per il terzo anno la Nasa Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo tra il 19 e il 21 ottobre. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps ...

Spazio : L’acqua presente sulla Terra è arrivata da altri pianeti - ecco come : Spazio: L’acqua presente sulla Terra è arrivata da altri pianeti, ecco come In un lontano passato, risalente a circa quattro miliardi e mezzo di anni fa, il Sistema Solare era un luogo caotico, pieno di corpi celesti, di dimensioni diverse, che vagavano in orbite convulse. Ciò provocava collisioni catastrofiche, in grado di sconvolgere l’aspetto dei vari pianeti. Anche la Terra non è stata risparmiata dagli scontri con i tanti ‘’protopianeti’’ ...

Ferrovie - arrivano Pop e Rock : ecco i nuovi treni per i pendolari con Wi-fi e Spazio per le bici : BERLINO - 'Pop' non è un sottomarino, ma è comunque giallo, ci si possono trasportare le biciclette, può arrivare a 160 chilometri orari ed è riciclabile al 95%. Proprio come 'Rock', che in compenso è ...

Europa League - nel Milan Spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...