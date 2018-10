Sparatoria | un morto e un ferito Raid a San Giovanni a Teduccio

Perugia - rapina in tabaccheria finisce nel sangue : Sparatoria e inseguimento - un morto : La sparatoria avrebbe coinvolto un vigilantes i e i carabinieri che tentavano di impedire una rapina in tabaccheria a Ponte Felcino durante la notte. In mattinata poi il ritrovamento del cadavere di un uomo ancora col passamontagna all'interno di un'auto, abbandonata poco lontano dal luogo del furto e con il lunotto posteriore in frantumi.Continua a leggere

Bari : Sparatoria allo Stadio - un morto : 14.16 Una persona è morta ed un'altra è gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto alla periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di una autovettura. La sparatoria, a quanto si apprende, è cominciata nel rione Carbonara e si è conclusa nei pressi dello Stadio San Nicola con un incidente stradale che ha coinvolto i due mezzi. Le indagini sono coordinate dalla Dda.

Las Vegas - Sparatoria : almeno un morto : 0.36 Le forze dell'ordine stanno indagando su un sparatoria avvenuta davanti ad un liceo di Las Vegas, la Canyon Spring High School. Lo ha comunicato la polizia di Las Vegas via Twitter, esortando ad evitare la zona della sparatoria. Secondo l'emittente locale Ksnv, almeno una persona è morta anche se non è certo se si tratti di uno studente.