Sony PlayStation Classic | i giochi

Tutti i giochi annunciati da Sony per PlayStation Classic : Final Fantasy VIICool Boarders 2Intelligent QubeJumping FlashOddworld: Abe's OddyseeMetal Gear SolidGrand Theft AutoTekken 3Tom Clancy's Rainbow SixTwisted MetalWild ArmsSyphon FilterRaymanBattle Arena ToshindenRevelations: PersonaRidge Racer Type 4Super Puzzle Fighter II TurboMr DrillerDestruction DerbyResident Evil Director's CutQualche settimana fa Sony aveva annunciato di avere in cantiere una versione mini della sua leggendaria PlayStation ...

Gli utenti PlayStation accusano Sony di pubblicità ingannevole riguardo il 4K di Red Dead Redemption 2 su PS4 Pro : Una polemica in merito al 4K offerto da PlayStation 4 Pro si sta sollevando sulla rete, riporta Altchar.Tutto è iniziato con il lancio di Red Dead Redemption 2. Come saprete, le analisi di Digital Foundry hanno stabilito (com'era lecito aspettarsi) come Xbox One X, fornendo una risoluzione nativa in 4K, risulti la piattaforma migliore su cui giocare questo multipiattaforma.La polemica nasce dopo che Sony ha pubblicizzato il gioco spingendo molto ...

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

Arriva la conferma di Sony : gli utenti PlayStation Network potranno cambiare il nome : A seguito delle indiscrezioni di poco tempo fa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che gli utenti di PlayStation Network potranno finalmente cambiare il loro nome. La funzione (beta) di cambio ID online sarà disponibile nel programma di anteprima di PlayStation, che consentirà a determinati utenti di testare la feature prima che venga pubblicata.Come con Xbox Live, cambiare il nome la prima volta sarà gratuito ma in seguito avrà un ...

Videogiochi - Sony al lavoro sulla PlayStation 5 : ... pronunciate dal numero uno di Sony Kenichiro Yoshida, durante un'intervista al Financial Times, per mandare in fibrillazione la rete e i fan di tutto il mondo. Anche se Kenichiro Yoshida San non si ...

Playstation 5 : Sony ne conferma lo sviluppo - ma non il nome - : Si tratta di un momento particolare per l'industria dei videogiochi in generale, che continua a lottare, da un lato, con il mondo del gaming portatile, e dall'altro con progetti come Project Stream ...

Sony conferma PlayStation 5 ma non chiamatela PS5 - per ora : Si torna a parlare di PlayStation 5 e del bisogno di lanciare un hardware di nuova generazione, ma questa volta a farlo è proprio Sony. Di recente infatti sul Financial Times è stato pubblicato un articolo dedicato proprio al futuro di PlayStation 4, la console della generazione attuale, come tutti ben sanno. Nello stesso articolo era presente una breve dichiarazione da parte di Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Corporation, che ha confermato ...

PlayStation Plus : Sony rivela a sorpresa i giochi gratuiti di novembre : No non avete letto male e no non abbiamo preso un abbaglio, stiamo effettivamente parlando dei giochi gratuiti che gli abbonati al PlayStation Plus otterranno nel mese di novembre, o almeno di parte di quei giochi.Come segnalato da Eurogamer.net, su PlayStation.com è comparsa una immagine piuttosto chiara che rivela due titoli che fanno parte della line-up del prossimo mese, entrambi per PS4:Due riedizioni ma in entrambi i casi riedizioni ...

Sony chiuderà presto i server su PS3 di Warhawk - Twisted Metal e PlayStation All-Stars : Nel lungo processo che sta portando Sony a presentare la PlayStation di nuova generazione e ad abbandonare PS3, la compagnia ha annunciato oggi che il prossimo 25 ottobre procederà a chiudere i server di tre giochi per la PS3, Warhawk, Twisted Metal e PlayStation All-Stars.Come riporta VG24/7, Twisted Metal e PlayStation All-Stars potranno continuare a essere giocati nelle loro modalità offline, mentre per quanto riguarda Warhawk la chiusura dei ...

PlayStation VR : Sony eliminerà il problema del "motion sickness" con una nuova tecnologia : PlayStation VR ha venduto più di 3 milioni di unità in totale, un numero che probabilmente poteva essere più più alto se gli utenti non avessero dovuto affrontare il fastidioso problema del motion sickness durante l'utilizzo. A quanto pare, sembra che Sony possa aver escogitato una soluzione per combattere questo problema, che si spera possa consentire loro di vendere alcune unità in più di PlayStation VR.Come segnala Gamingbolt, Sony ha ...

La tecno-nostalgia conquista anche Sony : torna la prima PlayStation 'mini' : anche Sony cede alla tecno-nostalgia. Motivi di cuore e di portafoglio. Il gruppo giapponese riporta in commercio la prima edizione della PlayStation. Sì, quella color ghiaccio, con il logo ...

Sony annuncia ufficialmente Playstation Classic : Nel corso della giornata odierna Sony Interactive Entertainment ha annunciato in via ufficiale la riedizione della sua prima console da gioco, la Playstation, lanciata in Giappone nel 1994, e destinata a diventare il simbolo di una nuova era videoludica. Playstation Classic è il nome di questa rivisitazione in chiave moderna della console la quale, seguendo il trend delle versioni mini di NES e SNES di casa Nintendo, verrà proposta con lo ...