Simona Guatieri manda in tilt i suoi follower | lo scatto sexy di lady Keita

ilgiornale

(Di martedì 30 ottobre 2018)Balde Diao, attaccante dell'Inter, sta ancora cercando il suo giusto spazio all'interno dell'undici di Luciano Spalletti. L'ex giocatore della Lazio è arrivato in estate a Milano, in prestito, dal Monaco: a fine stagione è previsto il diritto di riad una cifra molto alta, quasi 35 milioni di euro. Per far sì che questo diritto di rivenga esercitato dall'Inter, però, il senegalese deve tornare ad esprimersi come ai livelli della Lazio, altrimenti si farà dura. Il giocatore si è messo totalmente a disposizione del tecnico e si augura di trovare maggior spazio da titolare.gallery 1594843Se sul rettangolo di gioco le cose potrebbero andare meglio, nella vita privata e amorosa le cose vanno per il verso giusto dato cheè fidanzato con la bellae la loro relazione va a gonfie vele. La giovane ragazza, con quasi 130.000su Instagram, non ...