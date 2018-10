Signorini | perché al Gf Vip ha difeso Monte ieri e attaccato la De Lellis l’anno scorso

Perché Barbara D’Urso ce l’ha con Alfonso Signorini : Fra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, ormai da qualche anno, va avanti una guerra a distanza. I due continuano a lanciarsi frecciatine a distanza e presto si troveranno faccia a faccia. La D’Urso infatti sarà ospite della prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda, eccezionalmente, di giovedì. Durante la serata Fabrizio Corona entrerà nella casa di Cinecittà per un confronto con Silvia Provvedi, sua ex fidanzata, ...