Sicilia | presidente di associazione anti racket chiedeva il pizzo agli associati

Arrestato per estorsione il presidente dell'associazione Siciliana antiestorsione : Il presidente dell'associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo, è stato Arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale.

Arrestato a Catania per estorsione il presidente dell'associazione Siciliana antiestorsione : Il presidente dell'associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo, è stato Arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale.Campo è stato posto ai domiciliari da militari delle Fiamme gialle in ...

Maltempo - il presidente Musumeci : “Sicilia in ginocchio - Roma ci aiuti” : “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo ...

Minacciato con un proiettile il presidente della Commissione Antimafia Siciliana Claudio Fava : Una busta contenente un proiettile è stata inviata oggi al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava. La minaccia potrebbe essere collegata con l'approvazione del Ddl Fava che impone ai parlamentari di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria, passato pochi giorni fa con 39 voti favorevoli e 2 contrari.Continua a leggere

Minacciato con un proiettileil presidente della Commissione Antimafia Siciliana Claudio Fava : Una busta contenente un proiettile è stata inviata oggi al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava. La minaccia potrebbe essere collegata con l'approvazione del Ddl Fava che impone ai parlamentari di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria, passato pochi giorni fa con 39 voti favorevoli e 2 contrari.Continua a leggere

Palermo - minacce a Fava. Busta con proiettile al presidente dell'Antimafia Siciliana : La Digos sta indagando sul plico, indirizzato al presidente, e recapitato nella sede nel Palazzo dei Normanni. Sempre a Palermo un uomo si è scagliato contro il direttore del centro di don Pino ...

Sicilia - intimidazione a Claudio Fava : proiettile indirizzato al presidente della commissione regionale Antimafia : Un proiettile calibro 7,65 è stato spedito a Claudio Fava, presidente della commissione regionale Antimafia della Sicilia. Gli agenti della Digos hanno sequestrato la busta, arrivata proprio negli uffici della commissione, e avviato le indagini per provare a identificare l’autore dell’intimidazione. Venerdì l’Assemblea regionale Siciliana ha approvato il ddl voluto dall’ex parlamentare sull’obbligatorietà per i ...

Terremoto Sicilia - scossa nel Catanese : il presidente Musumeci - “pochi contusi e chiusi 2 edifici sacri” : “Sto seguendo costantemente, attraverso la Protezione civile regionale che si e’ subito attivata, il lavoro di ricognizione che si svolge nell’area etnea a seguito della scossa di Terremoto della scorsa notte. Dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne pochi contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. E’ stata disposta la momentanea chiusura di due ...

Terremoto Sicilia - scossa nel Catanese : il presidente Musumeci in contatto con la Protezione Civile : “Sto seguendo costantemente, attraverso la Protezione Civile regionale che si e’ subito attivata, il lavoro di ricognizione che si svolge nell’area etnea a seguito della scossa di Terremoto della scorsa notte. Dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne pochi contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. E’ stata disposta la momentanea chiusura di due ...

Unioncamere - nuovo presidente in Sicilia dopo Montante : è Pino Pace. L’uomo che comprò la Porsche di Alfano junior : L’esponente del nuovo corso aveva votato per il simbolo del vecchio. Adesso ne raccoglie il testimone. Cambio ai vertici di Unioncamere Sicilia. Lunedì 10 settembre il consiglio ha eletto all’unanimità – e con scrutinio segreto – il nuovo presidente: si tratta di Giuseppe Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani e già in passato sulla poltrona più alta di Unioncamere regionale. Proposto da Alessandro ...