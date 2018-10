Sicilia | arrestato il presidente dell' Anti-estorsione

Sicilia - presidente di associazione anti racket chiedeva il pizzo agli associati : arrestato : Salvatore Campo, presidente dell’associazione Siciliana antiestorsione (Asia), è stato arrestato con le accuse di estorsione continuata, falso ideologico e peculato.Continua a leggere

Arrestato per estorsione il presidente dell'associazione Siciliana antiestorsione : Il presidente dell'associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo, è stato Arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale.

Arrestato a Catania per estorsione il presidente dell'associazione Siciliana antiestorsione : Il presidente dell'associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo, è stato Arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza di Catania per falso ideologico e peculato. È indagato anche per estorsione continuata nei confronti di alcune vittime del racket che avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale.Campo è stato posto ai domiciliari da militari delle Fiamme gialle in ...