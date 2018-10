Si sta ancora cercando l’aereo precipitato lunedì a Giacarta

Ascolti tv - ancora un testa a testa tra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2 : Che tempo Che fa di Fabio Fazio su Rai1 vince il prime time del 28 ottobre con 3.712.000 telespettatori e uno share del 14.7%. Sui social la trasmissione si conferma nuovamente come la più commentata della giornata con oltre 104mila interazioni. Ascolti tv prime time Su Canale5, la seconda puntata della fiction L’isola di Pietro 2, con Gianni Morandi, ha ottenuto 3.130.000 telespettatori e il 14.94% di share. Nei dettagli della prima ...

Milan-Sampdoria - Gattuso : 'Higuain-Cutrone? Prestazione importante. Caldara fuori ancora due mesi' : Dopo una settimana difficile, il Milan si rialza: il 3-2 contro la Sampdoria sa di rinascita. Con il 4-4-2 e il doppio centravanti i rossoneri non falliscono: tre punti portati a casa dopo una partita ...

Incassi Usa - ancora in testa Halloween : ROMA, 28 OTT - ancora in testa, per il secondo weekend consecutivo, al box office americano il sequel di Halloween di Carpenter. Sono stimati 32 milioni di dollari, 126 milioni in appena 10 giorni, ...

Forbes - il re è ancora George (Clooney). Ma anche Sofia (Vergara) conquista uno scettro : George ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyIl compleanno di George ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge Clooney e Amal Alamuddin George ClooneyNon è stato solo merito del cinema se George Clooney ha guadagnato ben 239 milioni di dollari e arriva in testa alla classifica del 2018 di Forbes, per gli attori meglio pagati ...

Gp Messico - guida ancora Verstappen : Roma, 26 ott., askanews, - La Red Bull di Max Verstappen guida anche le seconde libere del Gp del Messico. Nella prima e nella seconda sessione è stato infatti l'olandese il più veloce, in 1'16 656 la ...

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne/ stava ancora con l'ex fidanzato? Parla Karina Cascella : Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne: "non è il posto giusto". Chi arriva al posto della bellissima 26enne siciliana? I nomi dei probabili tronisti.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : Verstappen - ancora lui! : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Messico 2018 Città del Messico: tempi e classifica delle due sessioni in programma (oggi venerdì 26 ottobre)(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:24:00 GMT)

Raccolta differenziata - Firenze ancora fuori legge. A cittadini e imprese resta l’ecotassa : di Alessio Ciacci * Nei giorni scorsi la Regione Toscana ha certificato i dati della Raccolta differenziata di tutti i Comuni per l’anno 2017. I dati sono tutt’altro che positivi. A partire da Firenze dove si raggiunge un misero 50,8% quando dal 2012 si sarebbe dovuta raggiungere per legge la quota del 65%. Un pessimo risultato per la giunta guidata da Dario Nardella e che costringe fiorentini e imprese del territorio a sborsare tutti gli anni ...

El-Erian : la festa non è ancora finita : Il problema, però, risiede in Europa e nella sua capacità di gestire oltre alla sua politica monetaria, anche quella che potrebbe esser una crisi sottovalutata tra la Brexit e la tensione con il ...

El-Erian : la festa non è ancora finita : Nessuno di loro, infatti, si è pronunciato sul recente sell off, nemmeno in considerazione delle paure che stanno serpeggiando su un possibile surriscaldamento dell'economia Usa, in ottima forma. Ma ...

Draghi : se emergesse nuova crisi dovremmo aggiustare ancora linea : Roma, 26 ott., askanews, - Se dovessero emergere nuove sfide e crisi 'potremmo essere chiamati a aggiustare ancora una vola la nostra linea di intervento, in modo da perseguire il nostro mandato'. Lo ...

Ancora una rapina con un coltello. Questa volta i carabinieri fermano il ladro : COLONNELLA I carabinieri di Colonnella nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagranza un ventitreenne del posto con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Colonnella. Il ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Non siamo ancora a posto del tutto - non basta per il podio” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà del venerdì di prove libere del GP d’Australia della Moto GP e lo afferma a it.motorsport.com, dove l’italiano conferma di non essere pienamente contento di quanto fatto. Secondo Dovi infatti le prestazioni non sarebbero sufficienti per ambire al podio domenica. Il forlivese si vede ancora lontano dai primi: “Anche l’anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci ...

Iannone non riesce a staccarsi da Belen? Andrea frequenta (ancora) persone e posti legati alla Rodriguez : Andrea Iannone vicino a Martina Menegon, il pilota avvistato insieme alla bellissima interior designer amica di Belen Rodriguez Andrea Iannone paparazzato ancora una volta con una donna al suo fianco, anche questa volta però non è un suo potenziale flirt (come negli altri due avvistamenti, VEDI QUI e QUI), ma la migliore amica di Belen Rodriguez. Prima di volare in Giappone ed in Australia, dov’è e sarà impegnato sui circuiti di ...