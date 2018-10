Si muove in territorio negativo il settore commodities italiano | -1 | 06% | | rosso per

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +3 - 20% - : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 187.671,06 e sta ...

Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 33% - : Scambi negativi per il comparto bancario a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha chiuso a 7.850,52, in diminuzione di 106,09 ...

Si muove in territorio negativo il settore utility italiano - -1 - 26% - - seduta in ribasso per K.R.Energy : Scambi negativi per il comparto utility in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 24.654,38, in diminuzione di 315,69 punti ...

Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +2 - 36% - . Effervescente Pirelli : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 180.443,13 e sta ...

Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 74% - : Scambi negativi per il comparto bancario a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.041,61, in diminuzione di 59,04 ...

Basilicata - Santarsiero : "L'equiturismo è un'opportunità per promuovere il territorio" : Lungo queste reti si sviluppava un sistema di relazioni, di economia, una diffusione di pratiche legate alla rete casearia. Noi dobbiamo sviluppare azioni per la tutela e la salvaguardia di quella ...

Il settore viaggi e intrattenimento si muove in territorio negativo - -3 - 07% - - giornata in discesa per Juventus : Scambi al ribasso per il comparto viaggi e intrattenimento , mentre mostra un'intonazione debole l' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure scivola a quota 39.840,1 in ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +2 - 49% - - corre Reply : Rally per il comparto tecnologico a Milano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 54.472,18 e sta trattando a 55.939,52, ...

Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia - -1 - 33% - - netto calo registrato da Brembo : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 185.163,09, in ...

Si muove in territorio negativo il settore utility italiano - -1 - 46% - : Scambi negativi per il comparto utility in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 25.309,48, in diminuzione di 375,44 punti ...

Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia - -1 - 20% - : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 210.769,69, in ...

L'indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo - +0 - 84% - - andamento rialzista per Retelit : andamento tonico per il comparto telecomunicazioni in Italia grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 10.402,1 con un ...

Si muove in territorio positivo il settore beni di consumo italiano - +2 - 17% - - si concentrano gli acquisti su Moncler : Mette il turbo il comparto dei beni di largo consumo che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' indice EURO STOXX che mostra un timido +0,57%, dopo la chiusura di ieri a quota 378,...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...