Shroud Of The Avatar da oggi diventa free to play

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)Of The: Forsaken Virtues è un MMO facilmente considerabile come il successore spirituale di Ultima, uscito dalla fase early access circa 7 mesi fa. Probabilmente a causa di un lancio non molto brillante, il titolo è statorilanciato adottando il modelloto.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo torna alla riscossa accompagnato da un importante aggiornamento, frutto di mesi di lavoro da parte del team di sviluppo. Ora i nuovi giocatori potranno farsi le ossa in una zona adibita a tutorial situata nella Isle Of Storms ed una volta fuori da essa potranno scegliere tra 3 zone di partenza. Anche molte meccaniche di gioco sono state migliorate, ad esempio non ci saranno più penalità (riguardanti i punti EXP) dopo la morte e l'esperienza guadagnata è stata raddoppiata. Sarà inoltre possibile esplorare i dungeon creati dagli utenti.Read more…