Serie C | ecco come cambia il calendario dopo la decisione del Consiglio Federale

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Consiglio Federale! [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Serie B - Spezia-Benevento rinviata : ecco il motivo : Spezia-Benevento rinviata – Nella giornata di domani si giocherà il turno valido per il campionato di Serie B, si preannuncia grande spettacolo ma negli ultimi minuti è arrivata la decisione del rinvio della gara tra Spezia e Benevento. Il match però non si giocherà a causa del maltempo, più per le condizioni dello stadio a preoccupare è stata l’incolumità degli addetti ai lavori e dei tifosi, dopo il summit tra Comune e ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione della Lega B sul ricorso della Ternana! : Ripescaggi Serie B – Nuova tappa della querelle relativa al campionato di Serie B. La Ternana chiede al Consiglio di Stato di rivedere il decreto col quale è stata sospesa l’istanza del Tar e mantenuto a 19 il format della B. La Lega B ha fiducia nel fatto che la richiesta venga rigettata perché il Consiglio di Stato, dovendo scegliere tra il legittimo affidamento di chi aveva presentato domanda di Ripescaggio (3 squadre) e il ...

Ripescaggi Serie B - salta la giornata di campionato? Ecco gli scenari : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, è attesa entro la giornata di oggi la decisione del Consiglio di Stato sul format della stagione in corso, nelle ultime ore è arrivata la decisione del Tar che ha annullato il blocco dei Ripescaggi e di fatto riportato il torneo cadetto a 22 squadre. La giornata di oggi risulterà fondamentale anche in vista della prossima giornata di campionato, la ...

Ripescaggi Serie B LIVE - ecco le graduatorie : in arrivo la sentenza del Consiglio di Stato [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, la stagione è già entrata nella fase importante ma adesso si avvicina sempre di più il clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere i campionati, di conseguenza importanti cambiamenti anche per il campionato di Serie C. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni è arrivata la clamorosa decisione del Tar del Lazio che ha annullato ...

Serie A - ecco il pallone invernale Nike : ha la tecnologia All Condition Control : A partire dal prossimo weekend debutta in Serie A il nuovo pallone Nike ad alta visibilità adatto per la stagione più fredda L'articolo Serie A, ecco il pallone invernale Nike: ha la tecnologia All Condition Control è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : ecco il pallone del 2018/19 : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Sarà ancora una volta un pallone "ad alta visibilità", per "migliorare la performance delle squadre", quello che si utilizzerà per le partite della Serie A. Si chiama Merlin Hi-...

Probabili formazioni Serie A - 10^ giornata : ecco gli schieramenti : La tre giorni di coppe europee si è chiusa con un bilancio che perlopiù sorride alle italiane, adesso pronte a rituffarsi in campionato per la decima giornata. Si inizia sabato 28 ottobre con tre anticipi: l’Atalanta attende il Parma a Bergamo, la Juventus andrà ad Empoli ed il Torino ospiterà la Fiorentina nel match serale. Domenica a pranzo il derby Sassuolo-Bologna, alla cui chiusura seguiranno le tre partite delle 15: Cagliari-Chievo, ...