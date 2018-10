Serie B e Serie C | basta ‘Tribunali’ | adesso tutto lo spettacolo del campo | va in ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglia di acqua piena in direzione dell’Arbitro e dei calciatori ...

Risultati Coppa Italia Serie C : al Trapani il derby siciliano - colpo esterno Potenza : Si sono appena conclusi i primi due match di Coppa Italia in programma per oggi. Nel derby siciliano fra Trapani e Siracusa, i granata si impongono per 3-1. A Dambros e Mulé, rispondono immediatamente gli ospiti con Diop; D’Angelo, nel secondo tempo, chiude i conti. colpo esterno del Potenza, che batte la Juve Stabia a Castellammare: Leveque al 7′ e Panico nella ripresa indirizzano la gara; vano il centro di Mastalli a quattro ...

Calcio : ufficiale - la Serie B sarà a 19 squadre. La decisione arriva dal consiglio federale : “Non c’è da essere soddisfatti o insoddisfatti, qui c’è da tutelare il Calcio ed i suoi tifosi. Se sarà la decisione definiva? Decisioni definitive non ce ne sono” queste le parole di Mauro Balata, numero uno della Lega B, all’uscita del primo consiglio federale del nuovo presidente della FIGC Gravina. La Serie B infatti è stata fissata a 19 squadre, in attesa dell’udienza collegiale che si discuterà il 15 novembre, ma nel ...

Il produttore esecutivo della Serie animata di Castlevania sarebbe in trattative per realizzare una Serie TV basata su The Legend of Zelda : Come segnala Gematsu, Adi Shankar, produttore esecutivo della serie animata di Castlevania, è in trattative per produrre una serie TV basata sul franchise di Nintendo, The Legend of Zelda, secondo un report di TheWrap.In un post su Instagram, in precedenza, con la didascalia "il successo di Castlevania ha creato questa opportunità", ha detto Shankar, "posso confermare che sto lavorando con una società di giochi giapponese storica per adattare ...

Serie A - dove vedere Milan-Genoa in Tv e in streaming : Si recupera domani sera Milan-Genoa, sfida non disputata alla prima giornata per la tragedia del Ponte Morandi di Genova L'articolo Serie A, dove vedere Milan-Genoa in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B a 19 squadre - il CF della Figc prende atto della sentenza del Consoglio di Stato : le parole di Gravina : In attesa della discussione in merito che si terrà il 15 novembre, il consiglio federale ha preso atto della scelta del Consiglio di Stato di riportare la B a 19 squadre Il consiglio federale della Figc ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha lasciato inalterato il format a 19 squadre in Serie B. La discussione nel merito si terrà il 15 novembre, in attesa di quella data sono state intanto ricalendarizzate le ...

Serie B - il Consiglio Federale ha deciso : si resta a 19 squadre : Il Consiglio Federale lascia invariato il format a 19 squadre per la S erie B , decidendo di attenersi al decreto cautelare pronunciato dal Consiglio di Stato sabato scorso, in attesa del giudizio di ...

Serie C - ecco come cambia il calendario dopo la decisione del Consiglio Federale : Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del comunicato ufficiale n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare delle società CATANIA, NOVARA, PRO VERCELLI, ROBUR SIENA, TERNANA, VIRTUS ENTELLA e VITERBESE CASTRENSE. Si riporta pertanto il programma gare dalla decima alla ...

Figc - Sibilia (Dilettanti) e Micciché (Serie A) eletti vicepresidenti : Il numero uno della Lega nazionale dilettanti sarà "vicario" del presidente Gravina L'articolo Figc, Sibilia (Dilettanti) e Micciché (Serie A) eletti vicepresidenti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Consiglio federale ribadisce : 'La Serie B resta a 19 squadre' : Come ampiamente annunciato - scrive il sito internet de ' La Gazzetta dello Sport ' -, il primo Consiglio federale dell'era Gravina si è limitato a prendere atto del decreto del Consiglio di Stato ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro seconda Serie - 3^ puntata : i dubbi di Elena sul marito : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction L'Isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi. La prossima settimana, precisamente domenica 4 novembre, andra' in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione che sta conquistando l'affetto del pubblico da casa. Tanti i colpi di scena in questo nuovo appuntamento che riguardano non soltanto il dottor Pietro ma anche gli altri protagonisti della sua famiglia. [VIDEO] Spoiler ...

La Figc prende atto del Consiglio di Stato : la Serie B per ora resta a 19 : Gravina: «Auspico che tutti tornino a giocare, è un invito che credo verrà accolto dai responsabili della Lega Pro. È arrivato il momento di giocare a calcio». L'articolo La Figc prende atto del Consiglio di Stato: la Serie B per ora resta a 19 è Stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Consiglio Federale! [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Serie A Genoa - Juric : «Facciamo passi avanti - non guardiamo la classifica» : GENOVA - Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare il recupero della gara della prima giornata, rinviata per la tragedia del ponte Morandi, contro il Milan . Queste le parole del ...