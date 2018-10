Serie A Torino | una giornata di squalifica per Mazzarri

Serie A - James sbanca Pesaro. Torino ko a Sassari : ROMA - Memore del pesante scivolone in terra marchigiana dello scorso anno, l'AX Armani Milano si è rifatta con gli interessi strapazzando Pesaro 97-82 nonostante le assenze di Gudaitis e Nedovic. I ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Milano vince ancora - Sassari batte Torino : L’Olimpia Milano firma il quarto successo in altrettante gare, Sassari batte Torino : i Risultati della 4ª giornata della Serie A di Basket Dopo la vittoria di Cremona sulla Virtus Bologna nel lunch match e i successi di Cantù su Reggio Emilia e di Varese su Trieste nelle prime gare del pomeriggio, la 4ª giornata della Serie A di Basket italiana prosegue con altri due gare, in attesa del posticipo serale fra Pistoia e Brindisi. Nella gara ...

DIRETTA / Sassari Torino (risultato finale 96-82) : Petteway guida la Dinamo al successo! ( Serie A1) : DIRETTA Sassari Torino , risultato finale 96-82: la Dinamo si prende una bella vittoria, la terza consecutiva in Serie A1, grazie a un terzo quarto nel quale trova l'allungo decisivo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:46:00 GMT)

Video/ Torino Fiorentina (1-1) : highlights e gol della partita ( Serie A 10^ giornata) : Video Torino Fiorentina (1-1) : highlights e gol della partita di Serie A. Le immagine salienti dell'anticipo all'Olimpico per la 10^ giornata (27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Serie A - la Fiorentina si illude ma con il Torino finisce 1-1 : E' terminata 1-1 Torino - Fiorentina , gara valida per la decima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo. A segno Benassi al 2', pareggio granata con l'autorete di Lafont sul tiro di Aina al ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Fiorentina 1-1 - Benassi subito in gol - di Lafont la sfortunata autorete del pari : Nessun vincitore e nessun vinto allo Stadio Grande Torino, dove la formazione granata e la Fiorentina si dividono equamente il punto tramite un 1-1 concretizzato tutto nel primo quarto d’ora della gara. Il pareggio non crea troppi malumori a nessuna delle due squadre, che salgono rispettivamente a quota 15 e 14 punti nella classifica della Serie A 2018-2019. Pronti via, e la Fiorentina trova il gol dopo due minuti, grazie a Benassi che ...