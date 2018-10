Serie A Sassuolo | i conti non tornano più

Video/ Sassuolo Bologna (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Sassuolo Bologna (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mapei Stadium, valida per la 10^ giornata di Serie A. Boateng pareggia i conti.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Bologna? Squadra esperta con giocatori forti» : Sassuolo - " Sarà un crocevia importante ". Ne è consapevole Roberto De Zerbi , che parla dei prossimi avversari: " Il Bologna è una Squadra forte e d'esperienza. Ha giocatori come Dzemaili , Palacio ,...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Serve una grande prestazione col Sassuolo» : Bologna - "Partiamo in 24. Donsah c'è anche se non è al meglio. Restano out Danilo, Mattiello e Dijks. Ho recuperato Krejci e Santander sarà della partita' . Alla vigilia della gara con il Sassuolo ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Video/ Sampdoria Sassuolo (0-0) highlights della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Sampdoria Sassuolo (risultato finale 0-0): gli highlights della partita, giocata ieri tra le mura del Marassi e valida nella 9^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:58:00 GMT)

